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Samastipur News: पुलिस को चकमा देकर कोर्ट से पॉक्सो का आरोपी फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: समस्तीपुर में एक विचाराधीन कैदी रोशन कुमार उर्फ साजन, जो पॉक्सो एक्ट के मामले में न्यायिक हिरासत में था, पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा से भाग गया। घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई, और पुलिस ने उसकी तलाश के लिए अभियान शुरू किया। न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

Samastipur News: पुलिस को चकमा देकर कोर्ट से पॉक्सो का आरोपी फरार

Samastipur News: समस्तीपुर, निप्र। व्यवहार न्यायालय परिसर में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायिक हिरासत में बंद विचाराधीन कैदी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। पेशी के लिए मंडल कारा से कोर्ट लाया गया कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना के बाद पूरे कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए।

घटना के बारे में

सूचना मिलते ही नगर थाना, मुफस्सिल थाना और डीआईयू की टीम मौके पर पहुंची तथा फरार कैदी की तलाश में व्यापक अभियान शुरू कर दिया। देर शाम तक पुलिस को उसकी गिरफ्तारी में सफलता नहीं मिल सकी। फरार विचाराधीन कैदी की पहचान उजियारपुर थाना क्षेत्र के नाजिरपुर गांव निवासी विजय सिंह के पुत्र रोशन कुमार उर्फ साजन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वह मुफस्सिल थाना में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक मामले में करीब एक वर्ष से मंडल कारा में न्यायिक हिरासत में बंद था।

कैदी का भागने का तरीका

सोमवार को उसी मामले में उसकी पेशी निर्धारित थी, जिसके लिए उसे कोर्ट हाजत से न्यायालय लाया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे पुलिसकर्मी रोशन कुमार को कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया पूरी कर रहे थे। इसी दौरान जैसे ही उसकी हथकड़ी खोली गई, उसने अचानक मौका देखकर पुलिस को धक्का दिया और तेजी से भाग निकला।

पुलिस कार्रवाई

कोर्ट परिसर में मौजूद अधिवक्ता सुमित कुमार ने बताया कि रोशन कुमार उर्फ साजन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। इसी मामले में उसे पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सोमवार को न्यायालय में पेशी के दौरान वह पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही लाइन डीएसपी सुनील कुमार भी न्यायालय परिसर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। डीएसपी ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से पूछताछ कर घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमों को संभावित ठिकानों पर रवाना किया गया।

जांच और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा

इधर सदर एसडीपीओ-1 संजय कुमार पांडे ने बताया कि रोशन कुमार उर्फ साजन को करीब एक वर्ष पहले पॉक्सो एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। सोमवार को उसे पेशी के लिए जिला न्यायालय लाया गया था, जहां से वह पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। मामले में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

अफरा-तफरी और तलाशी अभियान

घटना के बाद मची अफरा-तफरी, शुरू हुई घेराबंदी : कैदी के फरार होने की सूचना मिलते ही कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने तत्काल कोर्ट परिसर के सभी निकास मार्गों पर चौकसी बढ़ा दी और आसपास के इलाकों में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। डीआईयू की टीम ने कोर्ट परिसर एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी, ताकि फरार कैदी की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। इस घटना ने एक बार फिर न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस समय कैदी को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था, उसी दौरान उनके फरार हो जाने से सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की सतर्कता पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आखिर सुरक्षा में चूक कहां हुई और किन परिस्थितियों में आरोपी भागने में सफल रहा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कैदी का नाम क्या है?
कैदी का नाम रोशन कुमार उर्फ साजन है।
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