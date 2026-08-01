Samastipur News: शराब के नशे में हंगामा करते विद्युतकर्मी गिरफ्तार
Samastipur News: रोसड़ा के जाखड़ विद्युत संचालन केंद्र में शराब के नशे में हंगामा कर रहे मानव बल कर्मी चंद्रशेखर कुमार चक्रवर्ती को उत्पाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और ब्रेथ एनालाइजर जांच में शराब की पुष्टि होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई।
Samastipur News: रोसड़ा। जाखड़ विद्युत संचालन केंद्र में शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक मानव बल कर्मी को उत्पाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्पाद थानाध्यक्ष पल्लवी कुमारी ने बताया धराया आरोपी शहर के वार्ड-20 निवासी राजेंद्र प्रसाद सहनी का पुत्र चंद्रशेखर कुमार चक्रवर्ती है। मिली जानकारी के मुताबिक विद्युत विभाग के अधिकारियों की सूचना पर उत्पाद पुलिस ने जाखड़ विद्युत संचालन केंद्र पहुंचकर आरोपित को हिरासत में लिया। ब्रेथ एनालाइजर जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने पर उसके विरुद्ध मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गयी है।
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