Samastipur News: इको क्लब को सक्रिय कर पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा जरूरीःबीईओ

Samastipur News: इको क्लब को सक्रिय कर पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा जरूरीःबीईओ
Samastipur News: पूसा। पीएमश्री प्लस-टू किसान उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोरसंड में इको क्लब के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को सक्रिय करना है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन का बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रभाव है।
Samastipur News: पूसा। पीएमश्री प्लस-टू किसान उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोरसंड में गुरुवार को इको क्लब फॉर मिशन लाइफ़ के तहत प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें प्रखंड के विद्यालयों के इको क्लब के नोडल शिक्षकों ने हिस्सा लिया। समारोह की शुरूआत बीईओ राजीव नयन एवं एचएम सतीश कुमार ने दीप प्रज्जवलित कर की।
कार्यशाला की आवश्यकता
मौके पर बीईओ राजीव नयन ने कहा कि विभाग का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में इको क्लब को सक्रिय कर पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करना है। प्रशिक्षक सूर्य प्रकाश ने कहा कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट हुई है।
बच्चों की भूमिका
प्रीति कुमारी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर उत्पन्न पर्यावरण समस्या का निदान सामुहिक प्रयास से संभव है। इसमें बच्चों की भूमिका अहम है। इसके लिए बच्चों में जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। इको प्रिज्म फाउंडेशन की चंदा कुमारी व निधि कुमारी ने कार्यशाला में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने में पौधारोपण की भूमिका समेत अन्य गतिविधियों को आकार देने पर बल दिया।
पेड़ लगाने का अभियान
बीईओ व एचएम ने विद्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान की शुरुआत पौधा लगाकर की। मौके पर शिक्षक प्रवीण कुमार सिन्हा, रुक्मणी रमन, अजीत कुमार, शंभू बैठा आदि मौजूद थे।
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