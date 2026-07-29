Samastipur News: सदर अस्पताल में डे-केयर कीमोथेरेपी सेवा का शुभारंभ
Samastipur News: समस्तीपुर। कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर आई है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मुजफ्फरपुर की टीम ने सदर अस्पताल में डे-केयर कीमोथेरेपी सेवा का शुभारंभ किया। अब मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।
Samastipur News: समस्तीपुर। जिले के कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। बुधवार को सदर अस्पताल में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मुजफ्फरपुर की टीम के सहयोग से डे-केयर कीमोथेरेपी सेवा का विधिवत शुभारंभ किया गया।
डे-केयर कीमोथेरेपी सेवा का उद्घाटन
इस सेवा का उद्घाटन सदर अस्पताल के डीएस डॉ. गिरीश कुमार ने किया। डॉ. गिरीश कुमार ने कहा कि डे-केयर कीमोथेरेपी सेवा शुरू होने से जिले के कैंसर मरीजों को इलाज के लिए अब बार-बार दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य आम लोगों को उनके जिले में ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।
कैंसर उपचार से जुड़ी जानकारी
कार्यक्रम के दौरान होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मुजफ्फरपुर की विशेषज्ञ टीम ने उपस्थित चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को कैंसर मरीजों के उपचार, कीमोथेरेपी प्रक्रिया, आवश्यक सावधानियों तथा मरीजों की देखभाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी दीं। विशेषज्ञों ने बताया कि डे-केयर कीमोथेरेपी के तहत ऐसे मरीजों को इलाज दिया जाएगा जिन्हें अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं होती। उपचार के बाद चिकित्सकीय निगरानी में मरीज को उसी दिन घर भेजा जा सकेगा।
माैके पर उपस्थित लोग
माैके पर सदर अस्पताल के चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी, जिला स्वास्थ्य समिति के सभी संबंधित पदाधिकारी तथा होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल की टीम के सदस्य डॉ. साक्षी झा, डॉ. नंदिनी चौधरी, नर्स आशीष कुमार, सुमित चौधरी, पल्लवी कुमारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
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