Samastipur News: महिला से साढ़े 13 लाख की साइबर ठगी मामले में पटना से दो युवक धराये

साइबर डीएसपी दुर्गेश दीपक ने बताया कि इस मामले की निगरानी पुलिस मुख्यालय स्तर से भी की जा रही थी। मुख्यालय की साइबर स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए पटना से दो युवकों को हिरासत में लेकर समस्तीपुर साइबर थाने की पुलिस को सौंपा है। फिलहाल दोनों आरोपितों से गहन पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि पूछताछ के दौरान दोनों के मोबाइल फोन से कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पुलिस साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क, बैंक खातों और अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। साइबर डीएसपी ने बताया कि पूछताछ पूरी होने के बाद मामले का विस्तृत खुलासा किया जाएगा।

प्रकरण का विवरण

घटना के संबंध में बताया गया है की ताजपुर थाना क्षेत्र के भैरोखड़ा गांव निवासी रंजू देवी ने 26 मई को साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि मार्च 2025 के आसपास उनके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अमन नामक युवक से संपर्क हुआ। उसने खुद को लंदन में रहने वाला और मूल रूप से झारखंड का निवासी बताया तथा बातचीत के दौरान महिला का विश्वास जीत लिया। एफआईआर के अनुसार आरोपी ने पहले पासपोर्ट बनवाने के नाम पर 30 हजार रुपये मंगवाए। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसने, अपहरण होने और अन्य बहाने बनाकर अलग-अलग मोबाइल नंबरों से लगातार पैसे की मांग की। महिला ने विश्वास में आकर 13 लाख 30 हजार 200 रुपये से अधिक की राशि विभिन्न खातों और नंबरों पर भेज दी। बाद में खुद के साथ ठगी होने का एहसास होने पर पीड़िता ने राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल के टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करायी थी। इसके बाद समस्तीपुर साइबर थाना में व प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। साइबर डीएसपी दुर्गेश दीपक का कहना है कि पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई होगी। जांच के दौरान प्रथम दृष्टा दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले है।