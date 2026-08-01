Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Samastipur News: महिला से साढ़े 13 लाख की साइबर ठगी मामले में पटना से दो युवक धराये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
Follow us on Google News
share

Samastipur News: समस्तीपुर। महिला से करीब साढ़े 13 लाख रुपये के साइबर ठगी मामले में दो युवकों को पटना से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरोपितों के मोबाइल फोन से कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क और संलिप्त लोगों की जांच कर रही है।

Samastipur News: महिला से साढ़े 13 लाख की साइबर ठगी मामले में पटना से दो युवक धराये

Samastipur News: समस्तीपुर। महिला से करीब साढ़े 13 लाख रुपये के साइबर ठगी के मामले में साइबर थाने की पुलिस ने दो युवकों को पटना से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

ये भी पढ़ें:साइबर फ्रॉड: झाझा के शातिर ने एपीके फ़ाइल के जरिए सौ से उपर लोगों को लगाई चपत

पूछताछ की प्रक्रिया

साइबर डीएसपी दुर्गेश दीपक ने बताया कि इस मामले की निगरानी पुलिस मुख्यालय स्तर से भी की जा रही थी। मुख्यालय की साइबर स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए पटना से दो युवकों को हिरासत में लेकर समस्तीपुर साइबर थाने की पुलिस को सौंपा है। फिलहाल दोनों आरोपितों से गहन पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि पूछताछ के दौरान दोनों के मोबाइल फोन से कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। पुलिस साइबर ठगी के पूरे नेटवर्क, बैंक खातों और अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। साइबर डीएसपी ने बताया कि पूछताछ पूरी होने के बाद मामले का विस्तृत खुलासा किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:साइबर ठगी का नया स्वरूप: धोखाधड़ी के वे तरीके जिनकी जानकारी हर भारतीय के लिए आवश्यक है

प्रकरण का विवरण

घटना के संबंध में बताया गया है की ताजपुर थाना क्षेत्र के भैरोखड़ा गांव निवासी रंजू देवी ने 26 मई को साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि मार्च 2025 के आसपास उनके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अमन नामक युवक से संपर्क हुआ। उसने खुद को लंदन में रहने वाला और मूल रूप से झारखंड का निवासी बताया तथा बातचीत के दौरान महिला का विश्वास जीत लिया। एफआईआर के अनुसार आरोपी ने पहले पासपोर्ट बनवाने के नाम पर 30 हजार रुपये मंगवाए। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसने, अपहरण होने और अन्य बहाने बनाकर अलग-अलग मोबाइल नंबरों से लगातार पैसे की मांग की। महिला ने विश्वास में आकर 13 लाख 30 हजार 200 रुपये से अधिक की राशि विभिन्न खातों और नंबरों पर भेज दी। बाद में खुद के साथ ठगी होने का एहसास होने पर पीड़िता ने राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल के टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करायी थी। इसके बाद समस्तीपुर साइबर थाना में व प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। साइबर डीएसपी दुर्गेश दीपक का कहना है कि पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई होगी। जांच के दौरान प्रथम दृष्टा दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह साइबर ठगी का मामला कब दर्ज हुआ?
यह साइबर ठगी का मामला 26 मई को दर्ज हुआ।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Samastipur Latest News Samastipur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।