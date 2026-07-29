Samastipur News: एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक खत्म सदर अस्पताल से लाैटे 50 मरीज

Samastipur News: समस्तीपुर के सदर अस्पताल में बुधवार को एंटी रैबीज वैक्सीन की भारी कमी के कारण मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुत्ते और अन्य जानवरों के काटने के बाद बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आए, लेकिन वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने से कई मरीज बिना इंजेक्शन लौट गए।

Samastipur News: समस्तीपुर । सदर अस्पताल में बुधवार को एंटी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण इलाज कराने पहुंचे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुत्ते, बंदर और अन्य जानवरों के काटने के बाद एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए बड़ी संख्या में मरीज ओपीडी पहुंचे, लेकिन अस्पताल में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के कारण उन्हें बिना इंजेक्शन लगाए ही वापस लौटना पड़ा।

मरीजों की चिंता मजबूरी में कई मरीजों को निजी मेडिकल दुकानों से महंगे दाम पर इंजेक्शन खरीदकर इलाज कराना पड़ा। समय पर एंटी रैबीज वैक्सीन नहीं मिलने से मरीजों और उनके परिजनों में चिंता का माहौल है। बुधवार को करीब 50 मरीज सदर अस्पताल से बेरंग वापस लौट गये। चिकित्सकों के अनुसार, किसी भी संदिग्ध जानवर के काटने के बाद निर्धारित समय के भीतर एंटी रैबीज वैक्सीन लेना बेहद जरूरी होता है। इसमें देरी होने पर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में सरकारी अस्पताल में वैक्सीन उपलब्ध नहीं रहने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।

मेडिकल स्टोर की तलाश बुधवार सुबह से ही ओपीडी में एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए मरीजों की भीड़ लगी रही। अस्पताल पहुंचे लोगों को जब यह बताया गया कि वैक्सीन का स्टॉक समाप्त हो चुका है, तो कई मरीज मायूस होकर लौट गए। कुछ लोगों ने निजी मेडिकल स्टोर का रुख किया, जबकि कई मरीज आर्थिक तंगी के कारण दुविधा में पड़े रहे।

व्यक्तिगत अनुभव सरायरंजन निवासी विकास झा ने बताया कि मंगलवार की रात उन्हें कुत्ते ने काट लिया था। डॉक्टर ने तत्काल एंटी रैबीज इंजेक्शन लेने की सलाह दी थी। बुधवार सुबह वह सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहां वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी। मजबूरी में उन्हें निजी मेडिकल दुकान से महंगा इंजेक्शन खरीदना पड़ा। इसी तरह बरौली निवासी रीना देवी ने बताया कि उनके बेटे को कुत्ते ने काट लिया है। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने पर इंजेक्शन नहीं मिलने से वह काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि समय पर वैक्सीन नहीं मिलने से बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर डर बना हुआ है। विद्यापतिनगर निवासी संतोष कुमार ने बताया कि वह सुबह से कई बार अस्पताल का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हर बार स्टॉक खत्म होने की बात कहकर वापस भेज दिया गया। अंतत: उन्हें बाहर से दवा खरीदनी पड़ी। उनका कहना था कि सरकारी अस्पताल में सुविधा नहीं मिलने से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।