Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Samastipur News: अवैध हथियार मामले में आरोपी को तीन वर्ष की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
Follow us on Google News
share

Samastipur News: समस्तीपुर में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी दीपक कुमार की अदालत ने राजा कुमार उर्फ राजा बाबू को अवैध हथियार रखने के लिए दोषी ठहराया है। उसे तीन वर्ष की कठोर सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना, साथ ही अन्य आरोपों पर भी सजा दी गई। कोर्ट ने सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया।

Samastipur News: अवैध हथियार मामले में आरोपी को तीन वर्ष की सजा

Samastipur News: समस्तीपुर। अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय दीपक कुमार की अदालत ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 421/24 की सुनवाई पूरी करते हुए अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धर्मपुर वार्ड संख्या-5 निवासी राजा कुमार उर्फ राजा बाबू उर्फ राजा यादव को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, शस्त्र अधिनियम की धारा 26 के तहत दोषी पाए जाने पर अदालत ने दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 2,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों धाराओं में सुनाई गई सजाएं एक साथ चलेंगी। बताया गया है कि इस मामले में मुफस्सिल थाना के तत्कालीन एसआई शशिभूषण प्रसाद के बयान पर कांड संख्या 421/24 दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर न्यायालय ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Samastipur Latest News Samastipur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।