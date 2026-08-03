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Samastipur News: वैज्ञानिक सोच वाले नवदंपती व परिजन सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: विभूतिपुर में मो. शमसुल आलम और चांदनी प्रवीन ने शादी कार्ड बांटकर सामाजिक रूढ़ियों और आडंबरों पर प्रहार किया और शिक्षा तथा समानता का संदेश दिया। इस अवसर पर पर्यावरणविद राजेश कुमार सुमन सहित कई अन्य लोगों ने दंपति और उनके परिवारों को समानित किया।

Samastipur News: वैज्ञानिक सोच वाले नवदंपती व परिजन सम्मानित

Samastipur News: विभूतिपुर। वैज्ञानिक सोच, शिक्षा, समानता का पैगाम देकर शादी कार्ड बांटने और फिर सामाजिक रूढ़ियों और आडंबरों पर करारा प्रहार कर सामाजिक एकता का संदेश देने वाले सिरसी कामस्थान निवासी नव दंपति मो. शमसुल आलम व चांदनी प्रवीन, इनके परिजन और ग्रामीणों को समानित किया गया है। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में पर्यावरणविद सह ऑक्सीजन मैन के नाम से प्रसिद्ध राजेश कुमार सुमन शामिल हुए। उनके साथ अलौली के पूर्व सरपंच सह पर्यावरण प्रेमी रतन बिहारी पासवान, शिक्षक पप्पू कुमार राम, किसान सलाहकार प्रेमचंद सिंह, बचन देव शर्मा आदि ने भाग लिया।

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