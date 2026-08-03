Samastipur News: खानपुर अंचल अमीन के रिश्वत लेने का वीडियो तेजी से हुआ वायरल

Samastipur News: खानपुर में अंचल अमीन से पांच हजार रुपए की रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। सुमित कुमार का आरोप है कि अमीन ने भूमि परिमार्जन के लिए रिश्वत की मांग की थी। इस मामले की जांच की जाएगी।

Samastipur News: खानपुर। खानपुर प्रखंड में अंचल अमीन के पांच हजार रुपए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हिंदुस्तान अखबार नहीं कर रहा है। बता दें कि खानपुर प्रखंड अंतर्गत कानूविशनपुर पंचायत के रैनी गांव में भूमि मापी करने के एवज में अंचल अमीन रणधीर कुमार पर पांच हजार रुपए रिश्वत लेने का वीडियो में आरोप लग रहा है।

वायरल वीडियो की स्थिति इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति अंचल अमीन से बातचीत के दौरान उसे रुपए दे रहा है। जो वह मुट्ठी में बांधकर जेब में रख लेते हैं। पीड़ित सुमित कुमार का बताना है कि भूमि परिमार्जन के नाम पर अमीन ने उस से पांच हजार रुपए रिश्वत की मांग किया। अमीन को रिश्वत दिए जाने का वीडियो उनके पास है। सुमित कुमार के अनुसार, अमीन ने कहा कि यदि रुपये नहीं दिया जाएगा तो परिमार्जन का कार्य नहीं किया जाएगा। पीड़ित ने यह भी कहा कि जमीन मापी के लिए सरकार के निर्धारित शुल्क पहले ही जमा किया जा चुका था। इसके बावजूद अतिरिक्त राशि की मांग की गई।

स्थानीय अधिकारियों का प्रतिक्रिया इस बाबत खानपुर अंचलाधिकारी प्रिया आर्यानी के मोबाइल पर बार-बार संपर्क का प्रयास किया गया। रिंग होने के बावजूद उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया गया। वायरल वीडियो के संबंध में खानपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार चंद्रा ने बताया कि यह मामला तो अंचल कार्यालय का है। मेरे पास भी वीडियो आया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति कुछ दे रहा है। हालांकि इसकी जांच कराई जाएगी।