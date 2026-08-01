Samastipur News: सिंघिया में 5 अगस्त को हरदिया और निरपुरभरड़िया पंचायतों में लगेगा सहयोग शिविर

Samastipur News: सिंघिया में हरदिया और निरपुरभरड़िया पंचायतों में 5 अगस्त को सहयोग शिविर आयोजित किया जाएगा। पहले यह शिविर 4 अगस्त को होना था, लेकिन सार्वजनिक अवकाश के कारण इसे अगले कार्यदिवस में शेड्यूल किया गया है। शिविर का आयोजन हरदिया और निरपुरभरड़िया में निर्धारित समय पर होगा।

Samastipur News: सिंघिया। 5 अगस्त को प्रखंड के दो पंचायतों हरदिया व निरपुरभरड़िया में सहयोग शिविर आयोजित किया जाएगा। विदित हो कि इससे पूर्व जारी शिड्यूल के तहत यह शिविर 4 अगस्त को आयोजित होना था। लेकिन उक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण यह शिविर अगले कार्यदिवस 5 अगस्त को आयोजित होगा। यह जानकारी बीडीओ विवेक रंजन ने शनिवार को दी।

शिविर की समय और स्थान उन्होंने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग,बिहार,पटना के निर्देश पर 4 अगस्त को आयोजित सहयोग शिविर का आयोजन 5 अगस्त को किया जाएगा। बीडीओ ने बताया कि आयोजित शिविर को लेकर चयनित स्थल व समय को लेकर किसी प्रकार परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि सहयोग शिविर का आयोजन हरदिया में पंचायत भवन परिसर में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक लगाया जाएगा। वहीं उसी दिन ग्राम पंचायत निरपुभरड़िया में उत्क्रमित मध्य विद्यालय निरपुरभरड़िया में अपराह्न 01 बजे से शाम 4 बजे तक शिविर आयोजित होगा।

शिविर की तैयारी आयोजित शिविर को लेकर चयनित स्थल का जायजा बीडीओ विवेक रंजन ने लिया। उन्होंने बताया कि शिविर के सफल आयोजन को लेकर सभी जरूरी कार्य किए जा रहे हैं। दोनों पंचायतों में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों व कर्मियों से आम लोग से रुबरू होकर उनके समस्याओं का समाधान की दिशा में त्वरित पहल करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही दोनों पंचायतों के जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया है कि शिविर को लेकर परिवर्तित तारीख की जानकारी आमलोगों को दें। इसके प्रचार- प्रसार लिए लाउडस्पीकर आदि का उपयोग को लेकर भी निर्देश दिया गया है।