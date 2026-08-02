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Samastipur News: विद्यापतिधाम में 36 सीसीटीवी कैमरे, 22 दंडाधिकारी संभालेंगे सुरक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: विद्यापतिनगर में विद्यापतिधाम श्रावणी मेला के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 36 सीसीटीवी कैमरे और 22 दंडाधिकारी, 30 महिला और 68 पुरुष पुलिस बल की तैनाती की गई है। जलाभिषेक की व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं की अलग-अलग लाइन लगाने की व्यवस्था भी की गई है।

Samastipur News: विद्यापतिधाम में 36 सीसीटीवी कैमरे, 22 दंडाधिकारी संभालेंगे सुरक्षा

Samastipur News: विद्यापतिनगर। विद्यापतिधाम श्रावणी मेला में सुरक्षा के लिए विद्यापतिधाम मंदिर कमेटी और प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किया गया है। मनोकामना लिंग के रूप में चर्चित विद्यापतिधाम के शिवलिंग पर सावन में जलाभिषेक को लेकर आने वाले शिव भक्तों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए मंदिर के गर्भ गृह सहित परिसर और आसपास में 36 सीसीटीवी कैमरा निगरानी के लिए लगाया गया है। वही श्रद्धालुओं को जलाभिषेक के लिए और भीड़ प्रबंधन के लिए जगह जगह 22 दंडाधिकारी के साथ 30 महिला पुलिस और 68 पुरुष पुलिस बल लगाया गया है। जिसमे कुछ सादे लिबास में भी रहेंगे ताकि उच्चकों को पर नजर रखा जा सके। मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष रत्नशंकर भारद्वाज ने बताया कि जलाभिषेक को आने वाले लाखो श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखते हुए मंदिर में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की अलग अलग लाइन लगाने की व्यवस्था किया गया है उसके अलावा कमेटी के सदस्य भी लगे है। मंदिर में उमड़ती भीड़ के कारण विद्यापतिधाम सहित सम्पूर्ण पथ बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती के जयकारे से गुंजायमान होता रहा。

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जलाभिषेक को ले शिव मंदिरों की तैयारी पूरी

कल्याणपुर, एक संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी को लेकर थाना क्षेत्र के सभी शिव मंदिरों में तैयारी पूरी कर ली गई है! तिलकेश्वर नाथ महादेव स्थान ती रा जटमल पूर्, बरहे ता, लदौरा कल्याणपुर सहित क्षेत्र के दर्जन भर शिवालयों में श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे! जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालु रविवार की शाम में ही गंगाजल लाने के लिए रवाना हो गए! वही शांति व्यवस्था को लेकर जलाभिषेक के दौरान पुलिस फोर्स की भी तैनाती रहने की बात बताई गई है!

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विद्यापतिधाम में जलाभिषेक के लिए कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं?
विद्यापतिधाम में जलाभिषेक के लिए 36 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
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