Samastipur News: ग्रामीण चिकित्सक की हत्या से लोगों में दहशत का माहौल
Samastipur News: ताजपुर के बच गांव में होमियोपैथी चिकित्सक शम्भू नाथ सिंह की निर्मम हत्या से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। रोजमर्रा के जीवन में शांत रहने वाले सिंह की हत्या ने इलाके में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। लोग हत्या की असली वजह जानने के लिए पुलिस जांच का इंतजार कर रहे हैं।
Samastipur News: ताजपुर, निसं। बंगरा थाना क्षेत्र के बच गांव में स्थानीय होमियोपैथी ग्रामीण चिकित्सक शम्भू नाथ सिंह की निर्मम हत्या से आम लोगों के बीच घटना को लेकर दिनभर चर्चा का बाजार गर्म रहा। हत्याकांड से लोगों में दहशत का माहौल भी देखा गया। लोगों ने उन्हें कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। वे अपने समय से घर से साईकिल से अम्बेडकर चौक बंगरा स्थित अपने क्लिनिक में चले आते थे। फिर शाम में क्लिनिक बंद कर चले जाते थे। ऐसे में एक भलेमानस की बेरहमी से निर्मम हत्या कैसे हो गई। यही बात लोगों के गले के नीचे नहीं उतर पा रही थी।
निश्चित रूप से इस मामले में कोई भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। सबकी निगाहें पुलिसिया जांच पर टिकी थी। लोगों का कहना था कि घटना को लेकर घरवाले के बयान, लिखित आवेदन एवं पुलिस की तफतीश के बाद ही हत्या की असली वजह का खुलासा हो सकता है। इस हत्याकांड से आस पड़ोस में लोग डरे सहमे नजर आए। क्षेत्र में आए दिन आपराधिक घटनाओं को लेकर भी लोग अपने को असुरक्षित नजर आने लगे हैं। हाट, चौक के दुकानदार भी हतप्रभ दिखाई दिए। लोग इस घटना के जल्द खुलासे एवं हत्यारे की शिनाख्त एवं गिरफ्तारी की बाट जोहते नजर आए।
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