Samastipur News: बैठक में बूथ सशक्तीकरण करने निर्णय
Samastipur News: उजियारपुर में भाजपा दक्षिणी मंडल की मासिक बैठक हुई। बैठक में पार्टी की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर कार्य करने और मन की बात मंच के सशक्तिकरण पर चर्चा की गई। भाजपा नेता सुनील चौधरी समेत कई अन्य नेताओं ने विचार विमर्श किया।
Samastipur News: उजियारपुर। भाजपा दक्षिणी मंडल की मासिक बैठक मंगलवार को चांदचौर पश्चिम में हुई। इसमें पार्टी की मजबूती बूथ स्तर पर करने पर विचार किया गया। मन की बात मंच के लिए गठित मोर्चा की सशक्तिकरण पर भी कार्यकर्ताओं ने विचार विमर्श किया। मौके पर भाजपा नेता सुनील चौधरी, यशवंत चौधरी, बैजनाथ, विकास साह, राम पुकार राय, रुस्तम श्रीवास्तव, बसंत गिरि, संजय कुंवर, प्रमोद मिश्रा, संजीव, रामाश्रय राय, राकेश, विरेंद्र सिंह, विवेक आदि थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।