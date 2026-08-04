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Samastipur News: बैठक में बूथ सशक्तीकरण करने निर्णय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: उजियारपुर में भाजपा दक्षिणी मंडल की मासिक बैठक हुई। बैठक में पार्टी की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर कार्य करने और मन की बात मंच के सशक्तिकरण पर चर्चा की गई। भाजपा नेता सुनील चौधरी समेत कई अन्य नेताओं ने विचार विमर्श किया।

Samastipur News: बैठक में बूथ सशक्तीकरण करने निर्णय

Samastipur News: उजियारपुर। भाजपा दक्षिणी मंडल की मासिक बैठक मंगलवार को चांदचौर पश्चिम में हुई। इसमें पार्टी की मजबूती बूथ स्तर पर करने पर विचार किया गया। मन की बात मंच के लिए गठित मोर्चा की सशक्तिकरण पर भी कार्यकर्ताओं ने विचार विमर्श किया। मौके पर भाजपा नेता सुनील चौधरी, यशवंत चौधरी, बैजनाथ, विकास साह, राम पुकार राय, रुस्तम श्रीवास्तव, बसंत गिरि, संजय कुंवर, प्रमोद मिश्रा, संजीव, रामाश्रय राय, राकेश, विरेंद्र सिंह, विवेक आदि थे।

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