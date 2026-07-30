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Samastipur News: कल्याणपुर की युवती को बदमाशों ने मारी 3 गोली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: नौबतपुर के चिरौरा गांव के पास बदमाशों ने 29 वर्षीय पूजा कुमारी को गोली मारी। वह पटना से स्कूटी पर लौट रही थी। गंभीर रूप से घायल पूजा को नौबतपुर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पटना एम्स रेफर किया गया। पूजा पहले बाउंसर थी और हाल ही में डिलीवरी का काम कर रही थी।

Samastipur News: कल्याणपुर की युवती को बदमाशों ने मारी 3 गोली

Samastipur News: नौबतपुर। थाना क्षेत्र के चिरौरा गांव के पास एनएच- 139 नहर रोड पर बुधवार देर शाम बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने स्कूटी से पटना से नौबतपुर लौट रही युवती को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवती को नौबतपुर रेफरल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पटना एम्स रेफर किया गया है। युवती की पहचान समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी बिंदेश्वर राम की पुत्री पूजा कुमारी (29) के रूप में हुई है। उसकी रिश्तेदारी नौबतपुर थाना क्षेत्र के अभरणचक गांव में है। फिलहाल वह नौबतपुर के श्रीनगर मोड़ स्थित पेट्रोल पंप के पीछे बुधन सिंह के किराए के मकान में रहती है।

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बताया जाता है कि वह पहले पटना में एक कंपनी में बाउंसर का काम करती थी। कुछ दिनों से वह ब्लिंकिट में डिलीवरी का काम कर रही थी। पूजा काम के सिलसिले में पटना गई थी। देर शाम वह स्कूटी से नौबतपुर लौट रही थी। चिरौरा के पास पहले से घात लगाए बदमाशों ने रोक लिया और गोली मार दी।

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