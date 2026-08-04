Samastipur News: सीपीआई कल से पदयात्रा करेगी

Samastipur News: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महुली शाखा की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पदयात्रा और रैली की तैयारी पर चर्चा की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की तैयारी का संकल्प लिया। बैठक में कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

Samastipur News: रोसड़ा, विभूतिपुर, बिथान हिटी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महुली शाखा की बैठक मंगलवार को मर्रा जीव मध्य विद्यालय परिसर में सुधीर यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत दिवंगत रवि राम के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। बैठक में शाखा मंत्री रामचंद्र यादव ने संगठन का कार्य प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

बैठकों की चर्चा इसके बाद खेत मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष सईद अंसारी, प्रखंड सचिव रुमल यादव तथा भाकपा जिला सचिव सुरेंद्र कुमार सिंह ‘मुन्ना’ ने 6 से 15 अगस्त तक प्रस्तावित पदयात्रा और 01 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली रैली की तैयारियों एवं उसके उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की वादाखिलाफी और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पार्टी पदयात्रा के माध्यम से आम लोगों को जागरूक एवं संगठित करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली रैली के जरिए जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार की नीतियों का विरोध किया जाएगा। बैठक ऑर्सिल राम, फुलेश्वर राम, ममता देवी, देव कुमार यादव, सुलेखा देवी, डमी यादव, अनुभव कुमार समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।

अंचल परिषद की बैठक इधर, सीपीआई बिथान अंचल परिषद की बैठक मंगलवार को गांधी मैदान परिसर में हरिलाल यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का पर्यवेक्षक राज्य कमेटी सदस्य प्रयाग चंद्र मुखिया ने किया। बैठक में अंचल सचिव राजेश साहू,राम उदगार मुखिया,धर्मेंद्र साहू सहित अंचल परिषद के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। माकपा लोकल कमेटी मोहिउद्दीननगर की बैठक मदुदाबाद स्थित एलए परिसर मे मंगलवार को आयोजित की गई। अध्यक्षता कॉमरेड रामकरण राय ने की। संचालन अंचल सचिव रामबाबू पासवान ने किया। मौके पर सुबोध कुमार, सुनील राय, भुनेश्वर पासवान, मोहम्मद आलमदार, अवधेश कुमार, शत्रुधन पासवान, संजय कुमार राय आदि कार्यकर्त्ताओ ने गांव-गांव जाकर आंदोलन की तैयारी करने का संकल्प लिया।