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Samastipur News: बीआरएबीयू: संगीत का प्रैक्टिकल आज से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: मुजफ्फरपुर में बीआरएबीयू के परीक्षा विभाग ने स्नातक सत्र 2025-29 के दूसरे सेमेस्टर में संगीत के प्रैक्टिकल की परीक्षा का शेड्यूल जारी किया। परीक्षा 5 से 8 अगस्त तक होगी और इसके लिए पांच केंद्र बनाए गए हैं। मुजफ्फरपुर का केंद्र आरबीबीएम कॉलेज है।

Samastipur News: बीआरएबीयू: संगीत का प्रैक्टिकल आज से

Samastipur News: मुजफ्फरपुर। बीआरएबीयू के परीक्षा विभाग ने स्नातक सत्र 2025-29 के दूसरे सेमेस्टर में संगीत के प्रैक्टिकल की परीक्षा के लिए सोमवार को शेड्यूल जारी कर दिया। प्रैक्टिकल परीक्षा 5 से आठ अगस्त तक होगी। पांच केंद्र बनाये गये हैं। मुजफ्फरपुर का केंद्र आरबीबीएम कॉलेज को बनाया गया है। शिवहर और सीतामढ़ी के कॉलेजों का केंद्र माताश्री कौशल्या, रामदेव डॉ. गणेश राय डिग्री कॉलेज को बनाया गया है। पूर्वी चंपारण के कॉलेजों का केंद्र पंडित उगम पांडेय कॉलेज होगा। पश्चिम चंपारण के कॉलेजों का केंद्र आरएलएसवाई कॉलेज को बनाया गया है।

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