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Samastipur News: सांपो को पकड़ कर रखने की सूचना पर बीडीओ ने छापेमारी कर सांपो को करवाया मुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: उजियारपुर बीडीओ संजीब कुमार ने रायपुर गांव में छापेमारी कर कई सांपों को मुक्त करवाया। उन्हें सूचना मिली थी कि नागपंचमी के अवसर पर सांपों का प्रदर्शन किया जा रहा था। बीडीओ ने सांपों को मुक्त कर दिया और चेतावनी दी कि ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

Samastipur News: सांपो को पकड़ कर रखने की सूचना पर बीडीओ ने छापेमारी कर सांपो को करवाया मुक्त

Samastipur News: उजियारपुर। उजियारपुर बीडीओ संजीब कुमार ने शुक्रवार को प्रखंड के रायपुर गांव के वार्ड 9 में औचक छापेमारी कर कई सांपो को मुक्त करवा दिया। जानकारी देते हुए बीडीओ ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी की गावपुर के बिषहर स्थान में मिट्टी के बर्तन में कई सांपो को पकड़ कर रखा हुआ है। जिसका प्रदर्शन आगामी नागपंचमी के अवसर पर करने की योजना थी। इसी बीच बीडीओ सदल बल मौके पर पहुंचकर सांपो को पकड़ने बाले लोगो को समझा बुझाकर पकड़ा गया विभिन्न प्रजातियों के सांपो को देवखाल चौर में ले जाकर मुक्त करवा दिया गया। साथ ही नागपंचमी पर किसी भी स्थिति में सांपो का प्रदर्शन नही करने की चेतावनी देते हुए कहा की ऐसा करने पर सम्बंधित व्यक्ति पर केस कर कार्रवाई किया जाएगा।

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बीडीओ ने कहा की इस तरह की कार्रवाई लगातार चलेगी, जहां की सूचना मिलेगा वहां छापेमारी किया जाएगा।

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