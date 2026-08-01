Samastipur News: सांपो को पकड़ कर रखने की सूचना पर बीडीओ ने छापेमारी कर सांपो को करवाया मुक्त

Samastipur News: उजियारपुर। उजियारपुर बीडीओ संजीब कुमार ने शुक्रवार को प्रखंड के रायपुर गांव के वार्ड 9 में औचक छापेमारी कर कई सांपो को मुक्त करवा दिया। जानकारी देते हुए बीडीओ ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी की गावपुर के बिषहर स्थान में मिट्टी के बर्तन में कई सांपो को पकड़ कर रखा हुआ है। जिसका प्रदर्शन आगामी नागपंचमी के अवसर पर करने की योजना थी। इसी बीच बीडीओ सदल बल मौके पर पहुंचकर सांपो को पकड़ने बाले लोगो को समझा बुझाकर पकड़ा गया विभिन्न प्रजातियों के सांपो को देवखाल चौर में ले जाकर मुक्त करवा दिया गया। साथ ही नागपंचमी पर किसी भी स्थिति में सांपो का प्रदर्शन नही करने की चेतावनी देते हुए कहा की ऐसा करने पर सम्बंधित व्यक्ति पर केस कर कार्रवाई किया जाएगा।