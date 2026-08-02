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Samastipur News: सरायरंजन में जगह -जगह कांवरियों की सेवा के लिए सेवा समितियों का हुआ उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: सरायरंजन प्रखंड क्षेत्र में रविवार को बोलबम सेवा के लिए विभिन्न समिति का उद्घाटन हुआ। क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाने के लिए गंगा घाटों से जल लाने की तैयारी की। सेवा समिति ने श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, फल, बिस्कुट और दूध की व्यवस्था की। कई शिवालयों में जलाभिषेक की तैयारी पूरी की गई है।

Samastipur News: सरायरंजन में जगह -जगह कांवरियों की सेवा के लिए सेवा समितियों का हुआ उद्घाटन

Samastipur News: सरायरंजन। प्रखंड क्षेत्र में रविवार को जगह - जगह बोलबम सेवा के लिए सेवा समितियों का उद्घाटन किया गया।इस दौरान क्षेत्र के खजुरी, नरघोघी से सुभाष चौक, पतैली, सरायरंजन बाजार, सरैया पुल चौक, गावपुर, नौआचक आदि चौक पर क्षेत्र के विभिन्न सेवा समितियों ने रविवार की रात भर बम की जमकर सेवा किया।इस दौरान सेवा समिति के सदस्यों ने बम के लिए शुद्ध पेयजल, फल , बिस्कुट, दूध एवं लाइट के लिए जरनेटर की व्यवस्था कर बम की सेवा किया। उधर, क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने विभिन्न गंगा घाट से सोमवार को जल चढ़ाने के लिए जल लाने के लिए रवाना हुए।

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विभिन्न गंगा घाटों से जल लाकर विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। इधर, क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। क्षेत्र के मुसरीघरारी महादेव मंदिर, कल्याणपुर गांव स्थित शिव मंदिर, तिसवारा स्थित श्रीराम जानकी हनुमान शिव पार्वती मंदिर, लाटबसेपुरा गांव स्थित बृजेश्वर धाम शिव मंदिर आदि मंदिरों में जलाभिषेक किया जाएगा।

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