Samastipur News: पिस्टल के बट से मारपीट कर मांगी एक लाख की रंगदारी
Samastipur News: विभूतिपुर के महथी वार्ड 10 की निवासी अमृता देवी ने रंगदारी मांगने और मारपीट का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है। आरोप के अनुसार, उनके पुत्र ने धर्म परिवर्तित कर शादी की, जिसके बाद आरोपियों ने एक लाख रुपये की रंगदारी मांगी और उनके परिवार पर हमला किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Samastipur News: विभूतिपुर। थाना क्षेत्र के महथी वार्ड 10 निवासी राजो महतो की पत्नी अमृता देवी ने मारपीट कर एक लाख रुपया रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाना प्राथमिकी दर्ज करवायी है। जिसमें तीन नामजद एवं 10 अज्ञात को आरोपित की है। बताया है कि मेरा पुत्र सुबोध कुमार मोहनपुर वार्ड 10 निवासी दिल मोहम्मद की पुत्री सबीला खातून से प्रेम प्रसंग में शादी कर लिया। धर्म परिवर्तन कर अपना नाम मोहम्मद शोएब रखा। दोनों पति-पत्नी 9 जुलाई 2026 से मोहनपुर में रहने लगा। तभी उपयुक्त नामित हुआ अज्ञात ने लाठी- डंडा, धारदार हथियार, पिस्टल, तलवार चमकाते हुए एक लाख रुपये रंगदारी मांगने लगा।
मेरा दूसरा पुत्र विरोध किया तो पिस्टल के बट से मारपीट कर जख्मी कर दिया। बीच बचाव करने मेरी पुत्रवधू गई तो उसके साथ भी मारपीट किया एवं जेब से 15 हजार रुपया निकाल लिया तथा धमकी दिया कि एक लाख रुपया कल दे देना नहीं तो जान से मार दूंगा। थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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