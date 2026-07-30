Samastipur News: अधेड़ से मारपीट कर स्टांप व सादे कागज पर कराया हस्ताक्षर, प्राथमिकी
Samastipur News: वारिसनगर में एक अधेड़ व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। नरेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार, गाड़ी से घर जाने के दौरान उन्हें छह लोगों ने रोका और दस्तावेजों पर जबरन हस्ताक्षर कराए। उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।
Samastipur News: वारिसनगर। वारिसनगर थाना क्षेत्र के सतमलपुर चिमनी के समीप एक अधेड़ से मारपीट कर स्टांप पेपर व सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर कराने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर बरियारपुर निवासी स्व. वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र नरेंद्र प्रसाद सिंह ने थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है।
मामले का विवरण
दर्ज प्राथमिकी में नरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि 29 जुलाई को वह समस्तीपुर स्थित अपने डेरा से मथुरापुर घाट पहुंचे और ऑटो से अपने घर बरियारपुर जा रहे थे। इसी दौरान आजाद चौक, सतमलपुर के पास अपने खेत को देखने के लिए उतर गए। इसके बाद गुरु पूर्णिमा के अवसर पर टारी ठाकुरबाड़ी में बाबा से मिलने चले गए। वहां उनकी मुलाकात एक परिचित व्यक्ति से हुई।
आरोप का विवरण
उक्त व्यक्ति ने उन्हें घर पहुंचाने की बात कहकर एक बाइक पर बैठा दिया। कुछ दूर जाने के बाद तीन बाइक पर सवार छह लोगों ने पीछा कर नागरबस्ती के समीप उन्हें रोक लिया। आरोप है कि सभी ने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की तथा स्टांप पेपर और सादे कागज पर जबरन हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया। हस्ताक्षर नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस संबंध में पुलिस ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
सामान्य प्रश्न
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