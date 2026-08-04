Samastipur News: कर्मी से हथियार के बल पर 86 हजार लूटे

Samastipur News: समस्तीपुर के घुरलख गांव में तीन हथियारबंद बदमाशों ने एक फाइनेंस कर्मी से लूट की। बाइक सवार बदमाशों ने कर्मी से 86 हजार रुपये, मोबाइल और अन्य दस्तावेज लूट लिए। पीड़ित नीरज कुमार ने कंपनी के पैसे की कलेक्शन के बाद लूट की शिकायत की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है।

Samastipur News: समस्तीपुर, निज प्रतिनिधि। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घुरलख गांव में सोमवार की देर शाम हथियारबंद बदमाशों ने एक फाइनेंस कर्मी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार तीन अपराधियों ने सुनसान जगह पर कर्मी को रोककर हथियार के बल पर नगदी, मोबाइल और अन्य जरूरी दस्तावेज लूट लिए। पीड़ित की पहचान हलई थाना क्षेत्र के मरीचा गांव निवासी शंकर राय के पुत्र नीरज कुमार के रूप में हुई है, जो एक फाइनेंस में कार्यरत हैं।

घटना का विवरण नीरज सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों से कंपनी की राशि का कलेक्शन कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान घुरलख पुल के समीप एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर रोक लिया। बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर बाइक की डिक्की में रखा बैग छीन लिया। बैग में 86 हजार रुपये नगद, मोबाइल फोन, आधार कार्ड सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों अपराधी मौके से फरार हो गए।

पुलिस की कार्रवाई घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है तथा अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मुफस्सिल थानाध्यक्ष अजित प्रसाद सिंह ने बताया कि पीड़ित के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।