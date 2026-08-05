Samastipur News: बिना निबंधन चल रहा निजी अस्पताल सील

Samastipur News: समस्तीपुर जिले में अवैध तरीके से चल रहे एक निजी हॉस्पिटल को सील किया गया है। अस्पताल से मान्यता प्राप्त आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले और अस्पताल में योग्य डॉक्टर तथा प्रशिक्षित पैरामेडिकल कर्मी की कमी पाई गई। इस कार्रवाई से अन्य अवैध नर्सिंग होम पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

Samastipur News: समस्तीपुर, निप्र। कल्याणपुर प्रखंड अंतर्गत कल्याणपुर चौक स्थित एक निजी हॉस्पिटल को बुधवार को सील कर दिया गया। जांच में अस्पताल का संचालन बिना मान्यता और सरकारी मानकों के अनुरूप बताया गया। यह कार्रवाई सिविल सर्जन डॉ. राजीव कुमार के निर्देश पर गठित टीम द्वारा की गई। जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन से संचालन संबंधी आवश्यक दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य वैध कागजातों की मांग की गई, लेकिन अस्पताल द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

जांच रिपोर्ट जांच टीम की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि अस्पताल में न तो योग्य डॉक्टर और न ही प्रशिक्षित पैरामेडिकल कर्मी उपलब्ध थे। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन से संबंधित अनिवार्य प्रमाणपत्र भी नहीं मिला। उपलब्ध सरकारी पत्राचार के अनुसार, अस्पताल से कई बार स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जांच कर रिपोर्ट सिविल सर्जन को भेजी गई, जिसमें अस्पताल को अवैध रूप से संचालित होने तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 समेत अन्य सरकारी मानकों के उल्लंघन का दोषी बताया गया। रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को अस्पताल को सील कर आगे की कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

प्रशासनिक कार्रवाई सीलिंग की कार्रवाई के दौरान औषधि निरीक्षक शंभू कुमार ठाकुर, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. बी.के. ठाकुर, कल्याणपुर थाना के एसआई गुड्डू कुमार सहित अन्य प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जिले में कुकुरमुत्ते की तरह संचालित है अवैध नर्सिंग होम : हॉस्पिटल को सील किए जाने की कार्रवाई के बाद अब जिले में वर्षों से अवैध रूप से संचालित हो रहे निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से अन्य अवैध संस्थानों में हलचल मच गई है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कुकुरमुत्ते की तरह सैकड़ों नर्सिंग होम व क्लीनिक संचालित हैं, जिनके संचालन को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। इनमें से कई संस्थानों के पास रजिस्ट्रेशन, प्रशिक्षित चिकित्सक, मानक के अनुरूप संसाधन और बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन की व्यवस्था नहीं होने की शिकायतें मिलती रही हैं।

अवैध नर्सिंग होम का नेटवर्क जिला मुख्यालय से लेकर गांव तक फैला है नेटवर्क : जिला मुख्यालय के अलावा विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों व गांव के चौक-चौराहों पर अवैध नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं। कई नर्सिंग होम के आगे एमबीबीएस डॉक्टर के बोर्ड लगा दी जाती है। लेकिन वहां इलाज झोलाछाप डॉक्टर करते हैं। हद तो तब पार कर जाती है जब कई झोलाछाप डॉक्टर अपने नर्सिंग होम के आगे संबंधित विभाग के विशेषज्ञ का बोर्ड लगा देते हैं। अवैध नर्सिंग होम संचालक के नेटवर्क में आशा, ममता एवं एंबुलेंस चालक के अलावा स्थानीय स्तर पर सक्रिय बिचौलियों का गिरोह भी स्वास्थ्य संस्थानों के परिसर व आसपास सक्रिय रहते हैं।