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Samastipur News: अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से छात्र की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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Samastipur News: सिंघिया के बलहा गांव में शुक्रवार शाम एक अज्ञात वाहन की ठोकर से 7 वर्षीय शिवम कुमार की मौत हो गई। बच्चा कोचिंग से घर लौट रहा था जब घटना हुई। ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर मुख्यपथ को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

Samastipur News: अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से छात्र की मौत

Samastipur News: सिंघिया। रोसड़ा -सिंघिया मुख्यपथ स्थित बलहा गांव मोर पर शुक्रवार की शाम अज्ञात वाहन की ठोकर से एक छात्र की मौत हो गई। मृतक की पहचान बलहा गाव के संजीत राम के पुत्र शिवम कुमार(7) के रूप में की गई। बताया गया है की बच्चा दूसरी कक्षा का छात्र था। वही कोचिंग से पढ़कर घर आ रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। इधर घटना से आक्रोषित ग्रामीणों ने रोसड़ा सिंघिया मुख्यपथ को जाम कर दिया। लोगो की मांग थी की मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाय तथा वाहन की खोज कर चालक पर हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाय।

पूर्व मुखिया अरबिंद यादव तथा प्रबुद्ध लोगो के द्वारा समझा बुझा कर दो घंटे बाद जाम समाप्त कराया। इधर सूचना पर पहुँची थाने की पुलिस टीम ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

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