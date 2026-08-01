Samastipur News: अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से छात्र की मौत
Samastipur News: सिंघिया के बलहा गांव में शुक्रवार शाम एक अज्ञात वाहन की ठोकर से 7 वर्षीय शिवम कुमार की मौत हो गई। बच्चा कोचिंग से घर लौट रहा था जब घटना हुई। ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर मुख्यपथ को जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
Samastipur News: सिंघिया। रोसड़ा -सिंघिया मुख्यपथ स्थित बलहा गांव मोर पर शुक्रवार की शाम अज्ञात वाहन की ठोकर से एक छात्र की मौत हो गई। मृतक की पहचान बलहा गाव के संजीत राम के पुत्र शिवम कुमार(7) के रूप में की गई। बताया गया है की बच्चा दूसरी कक्षा का छात्र था। वही कोचिंग से पढ़कर घर आ रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। इधर घटना से आक्रोषित ग्रामीणों ने रोसड़ा सिंघिया मुख्यपथ को जाम कर दिया। लोगो की मांग थी की मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाय तथा वाहन की खोज कर चालक पर हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाय।
पूर्व मुखिया अरबिंद यादव तथा प्रबुद्ध लोगो के द्वारा समझा बुझा कर दो घंटे बाद जाम समाप्त कराया। इधर सूचना पर पहुँची थाने की पुलिस टीम ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।