Sarairanjan Result LIVE: सरायरंजन चुनाव नतीजा; विजय चौधरी और अरविंद सहनी में कौन जीतेगा?

Sarairanjan Result LIVE: सरायरंजन चुनाव नतीजा; विजय चौधरी और अरविंद सहनी में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Sarairanjan Assembly Seat Result LIVE 2025: समस्तीपुर जिले की सरायरंजन असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और आरजेडी के अरविंद कुमार सहनी पर हैं। दोनों में कौन बाजी मारेगा?

Fri, 14 Nov 2025 06:27 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
Sarairanjan Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर जिले की सरायरंजन सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और आरजेडी के अरविंद कुमार सहनी के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के चुनाव में विजय कुमार चौधरी ने अरविंद कुमार सहनी को 3,624 वोटों के अंतर से हराया था। 2015 में भी विजय कुमार ने इस सीट से जीत हासिल की थी।

Sarairanjan Assembly Seat Result 2025:

2020 के चुनाव में सरायरंजन सीट पर विजय कुमार को 72,666 वोट (42.48% वोट शेयर) मिले थे, जबकि अरविंद कुमार को 69,042 वोट (40.36% वोट शेयर) प्राप्त हुए थे। 2015 में विजय कुमार ने भाजपा के रणजीत निर्गुणी को 34,044 वोटों के अंतर से हराया था। इस सीट पर जदयू और राजद के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है।​

सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,68,311 मतदाता हैं। इस क्षेत्र में विकास, सड़क, शिक्षा और बिजली जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। यहां यादव, मुसलमान, ब्राह्मण और कुर्मी समुदाय का बोलबाला है। अन्य क्षेत्रीय दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी इस सीट पर मुकाबले को दिलचस्प बनाएंगे।

