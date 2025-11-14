Sarairanjan Result LIVE: सरायरंजन चुनाव नतीजा; विजय चौधरी और अरविंद सहनी में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Sarairanjan Assembly Seat Result LIVE 2025: समस्तीपुर जिले की सरायरंजन असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और आरजेडी के अरविंद कुमार सहनी पर हैं। दोनों में कौन बाजी मारेगा?

Sarairanjan Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर जिले की सरायरंजन सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और आरजेडी के अरविंद कुमार सहनी के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के चुनाव में विजय कुमार चौधरी ने अरविंद कुमार सहनी को 3,624 वोटों के अंतर से हराया था। 2015 में भी विजय कुमार ने इस सीट से जीत हासिल की थी।

2020 के चुनाव में सरायरंजन सीट पर विजय कुमार को 72,666 वोट (42.48% वोट शेयर) मिले थे, जबकि अरविंद कुमार को 69,042 वोट (40.36% वोट शेयर) प्राप्त हुए थे। 2015 में विजय कुमार ने भाजपा के रणजीत निर्गुणी को 34,044 वोटों के अंतर से हराया था। इस सीट पर जदयू और राजद के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है।​