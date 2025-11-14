Samastipur Result LIVE: समस्तीपुर चुनाव नतीजा; इस्लाम शाहीन और अश्वमेध देवी में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Samastipur Assembly Seat Result LIVE 2025: समस्तीपुर जिले की समस्तीपुर असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम शाहीन और जेडीयू की अश्वमेध देवी पर हैं। दोनों में कौन बाजी मारेगा?

Samastipur Assembly Seat Result 2025:बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर जिले की समस्तीपुर विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। राजद के अख्तरुल इस्लाम शाहीन और जेडीयू की अश्वमेध देवी के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के चुनावों में अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने 41.21% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की थी। उन्होंने अश्वमेध देवी को 4,714 वोटों के अंतर से हराया था। 2015 के चुनाव में भी अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने भाजपा की रेनु कुमारी को 31,080 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इस सीट पर आरजेडी का मजबूत नियंत्रण माना जाता है।​

समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2.62 लाख पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें कई जातिगत और धार्मिक समूह शामिल हैं। यहां की राजनीति में जातीय समीकरण और स्थानीय विकास के मुद्दे अहम हैं। समस्तीपुर सीट पर राजद की पकड़ मजबूत है जबकि जेडीयू समस्तीपुर की किला तोड़ने को आतुर है। चुनाव में मतदाता शिक्षा, रोजगार और क्षेत्रीय विकास के मुद्दे अहम रहे।