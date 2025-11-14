Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsसमस्तीपुरRosera Assembly Seat Result 2025 who will win Birendra Kumar BJP Braj Kishore Ravi Congress election counting
Rosera Result LIVE: रोसड़ा चुनाव नतीजा; बीरेंद्र कुमार और बृज किशोर रवि में कौन जीतेगा?

Rosera Result LIVE: रोसड़ा चुनाव नतीजा; बीरेंद्र कुमार और बृज किशोर रवि में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Rosera Assembly Seat Result LIVE 2025: समस्तीपुर जिले की रोसड़ा असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर भाजपा के बीरेंद्र कुमार और कांग्रेस के ब्रजकिशोर रवि पर हैं। दोनों में कौन बाजी मारेगा?

Fri, 14 Nov 2025 06:25 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
Rosera Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर जिले की रोसड़ा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। भाजपा के बीरेंद्र कुमार और कांग्रेस के ब्रजकिशोर रवि के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के चुनाव में बीरेंद्र कुमार ने कांग्रेस के नागेंद्र कुमार विकल को 35,744 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। 2015 में इस सीट से कांग्रेस के डॉ. अशोक कुमार ने भाजपा की मंजू हजारी को हराया था।

Rosera Assembly Seat Result 2025:

रोसड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखी जाती है। इस सीट पर कुल मतदाता संख्या लगभग 3.07 लाख है। इस क्षेत्र में समाजवादी विचारधारा की पकड़ मजबूत है, खासकर आरजेडी और इसके पूर्व स्वरूपों ने यहां आठ बार जीत हासिल की है।

जातीय समीकरण इस सीट के चुनाव में निर्णायक भूमिका में हैं। यादव, कुशवाहा, पासवान, ब्राह्मण और मुसलमान विशेष रूप से महत्वपूर्ण वोटर समुदाय हैं। पिछले चुनाव में भाजपा का प्रभाव बढ़ा है और कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी है।

