Morwa Result LIVE: मोरवा चुनाव नतीजा; रणविजय साहू, विद्यासागर निषाद या जागृति कौन जीतेगा?
संक्षेप: Morwa Assembly Seat Result LIVE 2025: समस्तीपुर जिले की मोरवा असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर आरजेडी के रणविजय साहू, जेडीयू के विद्यासागर सिंह निषाद और जन सुराज पार्टी की जागृति पर हैं। तीनों में कौन बाजी मारेगा?
Morwa Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर जिले की मोरवा विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। आरजेडी के रणविजय साहू और जेडीयू के विद्यासागर सिंह निषाद के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। जेजेपी से जागृति भी चुनावी मैदान में हैं। जागृति बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की पोती हैं। 2020 के चुनाव में साहू ने निषाद को लगभग 10,671 वोट के अंतर से हराया था।
Morwa Assembly Seat Result 2025:
2020 के चुनाव में रणविजय साहू को 37.06% वोट मिले जबकि विद्यासागर को 30.42% वोट मिले थे। 2015 में विद्यासागर सिंह निषाद ने इस सीट से जीत हासिल की थी, जब उन्होंने भाजपा के सुरेश राय को 18,816 वोटों के अंतर से हराया था।
मोरवा विधानसभा क्षेत्र में कुल लगभग 2.53 लाख पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें सहनी समुदाय की आबादी सबसे अधिक है। यहां मछली पालन एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है और मुस्लिम व यादव समुदायों की संख्या करीब 30% है, जबकि ब्राह्मण और राजपूत भी समीकरण में अहम हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।