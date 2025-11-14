Mohiuddinnagar Result LIVE: मोहिउद्दीन नगर चुनाव नतीजा; राजेश सिंह और एज्या यादव में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Mohiuddinnagar Assembly Seat Result LIVE 2025: समस्तीपुर जिले की मोहिउद्दीन नगर असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर भाजपा के राजेश कुमार सिंह और आरजेडी की एज्या यादव पर हैं। दोनों में कौन बाजी मारेगा?

Mohiuddinnagar Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर जिले की मोहिउद्दीन नगर सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। भाजपा के राजेश कुमार सिंह और आरजेडी की एज्या यादव के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के चुनाव में राजेश कुमार सिंह ने 70,385 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की थी, जबकि एज्या यादव को 55,271 वोट मिले थे। 2015 के चुनाव में एज्या यादव ने निर्दलीय तौर पर उतरे राजेश कुमार सिंह को मात दी थी।

Mohiuddinnagar Assembly Seat Result 2025:

मोहिउद्दीन नगर निर्वाचन क्षेत्र में कुल लगभग 2.64 लाख पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाता एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखते हैं। मोहिउद्दीन नगर की राजनीति में जातीय समीकरण का बड़ा प्रभाव है, जिसमें यादव वोटर सबसे ज्यादा हैं। यहां की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। पिछले चुनावों के नतीजों को देखें तो यहां दल-बदलुओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।