kalyanpur Result LIVE: कल्याणपुर चुनाव नतीजा; महेश्वर हजारी और रंजीत कुमार राम में कौन जीतेगा?

संक्षेप: kalyanpur Assembly Seat Result LIVE 2025: वैशाली जिले की कल्याणपुर असेंबली सीट (एससी) की काउंटिंग में सबकी नजर जेडीयू के महेश्वर हजारी और महागठबंधन उम्मीदवार सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के रंजीत कुमार राम पर हैं। दोनों में कौन बाजी मारेगा?

Fri, 14 Nov 2025 06:30 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
kalyanpur Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर जिले की कल्याणपुर विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। जेडीयू के महेश्वर हजारी और महागठबंधन उम्मीदवार सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के रंजीत कुमार राम के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के चुनाव में महागठबंधन के मनोज कुमार यादव ने भाजपा के सचिंद्र प्रसाद सिंह को केवल 1,193 वोटों के अंतर से हराया था।

kalyanpur Assembly Seat Result 2025:

कल्याणपुर (एससी) विधानसभा सीट की राजनीतिक स्थिरता कम रही है, क्योंकि अब तक कोई भी विधायक लगातार दूसरी बार जीत नहीं पाया है। विधानसभा क्षेत्र में कुल लगभग 2.63 लाख मतदाता हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के वोटर लगभग 16 प्रतिशत और मुस्लिम मतदाता करीब 14 प्रतिशत हैं। यह क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण है। 2020 चुनावों के नतीजों से पता चलता है कि जेडीयू और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है। स्थानीय विकास, सड़क, सिंचाई, शिक्षा और रोजगार प्रमुख चुनावी मुद्दे रहे। भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव से यहां अपनी पकड़ मजबूत की है।

2025 के विधानसभा चुनाव में कल्याणपुर की सियासत में जातीय समीकरण और विकास मुद्दे निर्णायक हैं। सीपीआई (एमएल) की हिस्सेदारी से चुनावी समीकरण और जटिल हो गए हैं।

