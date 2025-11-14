Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsसमस्तीपुरHasanpur Assembly Seat Result 2025 who will win Mala Pushpam RJD Raj Kumar Ray JDU election counting
Hasanpur Result LIVE: हसनपुर चुनाव नतीजा; माला पुष्पम और राज कुमार राय में कौन जीतेगा?

Hasanpur Result LIVE: हसनपुर चुनाव नतीजा; माला पुष्पम और राज कुमार राय में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Hasanpur Assembly Seat Result LIVE 2025: समस्तीपुर जिले की हसनपुर असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर आरजेडी के माला पुष्पम और जेडीयू के राज कुमार राय पर हैं। दोनों में कौन बाजी मारेगा?

Fri, 14 Nov 2025 06:01 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Hasanpur Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। आरजेडी के माला पुष्पम और जेडीयू के राज कुमार राय के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के चुनाव में तेजप्रताप यादव ने 21,139 वोटों के अंतर से राज कुमार राय को हराया था। 2015 के चुनाव में राज कुमार राय ने बीएलएसपी के विनोद चौधरी को 29,600 वोट के अंतर से हराया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:LIVE: नीतीश या तेजस्वी, किसे मिलेगी बिहार की गद्दी? आ गई फैसले की घड़ी

Hasanpur Assembly Seat Result 2025:

हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल लगभग 2.72 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। इस क्षेत्र के मतदाता जातीय समीकरण, स्थानीय विकास और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर अपना निर्णय लेते हैं।

यादव, मुसलमान, कुर्मी और ब्राह्मण इस सीट के प्रमुख वोटर समूह हैं। पिछले चुनावों में इस सीट पर आरजेडी और जदयू के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। 2025 में भी आरजेडी और जेडीयू के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Hasanpur Bihar Elections Bihar Assembly Elections अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।