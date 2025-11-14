Hasanpur Result LIVE: हसनपुर चुनाव नतीजा; माला पुष्पम और राज कुमार राय में कौन जीतेगा?
संक्षेप: Hasanpur Assembly Seat Result LIVE 2025: समस्तीपुर जिले की हसनपुर असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर आरजेडी के माला पुष्पम और जेडीयू के राज कुमार राय पर हैं। दोनों में कौन बाजी मारेगा?
Hasanpur Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। आरजेडी के माला पुष्पम और जेडीयू के राज कुमार राय के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के चुनाव में तेजप्रताप यादव ने 21,139 वोटों के अंतर से राज कुमार राय को हराया था। 2015 के चुनाव में राज कुमार राय ने बीएलएसपी के विनोद चौधरी को 29,600 वोट के अंतर से हराया था।
Hasanpur Assembly Seat Result 2025:
हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल लगभग 2.72 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। इस क्षेत्र के मतदाता जातीय समीकरण, स्थानीय विकास और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर अपना निर्णय लेते हैं।
यादव, मुसलमान, कुर्मी और ब्राह्मण इस सीट के प्रमुख वोटर समूह हैं। पिछले चुनावों में इस सीट पर आरजेडी और जदयू के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। 2025 में भी आरजेडी और जेडीयू के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद है।
