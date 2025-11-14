Bibhutipur Result LIVE: बिभूतिपुर नगर रिजल्ट; रवीना कुशवाहा या अजय कुमार में कौन जीतेगा?
संक्षेप: Bibhutipur Assembly Seat Result LIVE 2025: समस्तीपुर जिले की बिभूतिपुर असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर सीपीएम के अजय कुमार और जेडीयू की रवीना कुशवाहा पर हैं। दोनों में कौन बाजी मारेगा?
Bibhutipur Assembly Seat Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर जिले की बिभूतिपुर सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) यानी सीपीएम के अजय कुमार और जेडीयू की रवीना कुशवाहा के बीच हार-जीत का सीधा मुकाबला है। 2020 के चुनाव में अजय कुमार ने 73,822 वोट के साथ जेडीयू के राम बालक सिंह को करीब 40,496 वोट के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी।
Bibhutipur Assembly Seat Result 2025:
2015 में राम बालक सिंह ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। बिभूतिपुर सीट पर वामपंथ का काफी प्रभाव रहा है और इस क्षेत्र को समस्तीपुर जिले का "मास्को" कहा जाता है क्योंकि यहां सीपीएम का दबदबा है। बिभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2.54 लाख पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें अनुसूचित जाति और मुस्लिम वर्ग की अच्छी संख्या है। यहां जातीय एवं सामाजिक समीकरण चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं।
2020 में सीपीएम के अजय कुमार ने जेडीयू के राम बालक सिंह को करारा शिकस्त दी थी। पिछले चुनावों में लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई है।
