दोस्त की बीवी से इश्क जानलेवा; आशिक की मौत, माशूका के पति पर लगा कत्ल का इल्जाम

सूरज का अपने दोस्त चंदन की पत्नी डॉली के साथ अफेयर था। दोनों लिव इन में रहते थे। सूरज की संदेहास्पद मौत हो गई। परिजनों ने चंदन पर हत्या का आरोप लगाया है।

Bihar Crime News: बिहार के समस्तीपुर में एक युवक की संदेहास्पद मौत के बाद जो कहानी आई है वह किसी सनसनीखेज फिल्मी प्लॉट से कम नहीं है। सूरज की मौत हो गई। डॉली का रो-रोकर बुरा हाल है। कत्ल का इल्जाम डॉली के पति चंदन पर लगा है। पुलिस परिजनों के आरोप और डॉली की सफाई के बीच मौत की वजह तलाशने में जुट गई है।

जानकारी के मुताबिक समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र के घोष लेन निवासी कालीचरण दास का पुत्र सूरज कुमार करीब 6 माह से मुजफ्फरपुर में रह रहा था। सूरज को अपने एक दोस्त चंदन की बीवी से प्यार हो गया था। चंदन को जब इस रिश्ते की जानकारी मिली तो नाराज हो गया। उसके बाद डॉली और सूरज समस्तीपुर से भागकर मुजफ्फरपुर आ गए। दोनों करीब 6 महीने से लिव इन में रहते थे। कथित तौर पर दोनों ने शादी भी कर ली थी। दोनों के रिश्तों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं।

डॉली के पति चंदन पर कत्ल का इल्जाम मंगलवार को डॉली अचानक सूरज को लेकर समस्तीपर अस्पताल पहुंची। जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉली ने इसकी जानकारी अपनी मां और सूरज के परिजनों को दी। अस्पताल पहुंचे सूरज के परिजनों ने उसकी हत्या का आरोप डॉली के पति चंदन पर लगाया। चंदन समस्तीपुर के दूधपुरा का निवासी है जो एक आभूषण की दुकान में काम करता है। परिजनों का आरोप है कि डॉली और सूरज के करीबी से चंदन काफी गुस्से में था।

मुजफ्फरपुर में रहते थे सूरज और डॉली जानकारी मिल रही है कि चंदन के विरोध करने के कारण ही डॉली अपने प्रेमी सूरज के साथ मुजफ्फरपुर चली आई थी। दोनों एक किराए के मकान में रहते थे। सूरज के चाचा दुर्गा प्रसाद ने बताया कि चंदन सूरज पर हमेशा दबाव बना रहा था कि वह डॉली से दूर रहे। लेकिन डॉली उसे छोडना नहीं चाहती थी। सूरज पहले से शादीशुदा नहीं था। वह डॉली को ही अपनी पत्नी मानता था। उन्होंने मांग किया है कि सूरज की मौत की गहन जांच होना चाहिए। इधर, डॉली ने कहा कि घर में खाना खाने के बाद तबीयत खराब हुई। अस्पताल ले गई तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।