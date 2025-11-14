Samastipur District Result LIVE: समस्तीपुर की 10 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 5 MGB तो 5 NDA जीता था

संक्षेप: Samastipur District Seats Overall Results: समस्तीपुर जिले की कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीन नगर, विभूतिपुर, रोसड़ा और हसनपुर कुल 10 विधानसभा सीटों में से 2020 में छह पर महागठबंधन को जीत मिली थी, जबकि एनडीए को चार सीटों से संतोष करना पड़ा था।

Samastipur District Seats Overall Results: समस्तीपुर जिले की विधानसभा सीटों कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीन नगर, विभूतिपुर, रोसड़ा और हसनपुर कुल दस सीटों पर मतगणना सुबह आठ बजे शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 में समस्तीपुर ज़िले में महागठबंधन (MGB) का दबदबा रहा था। जिले की 10 में से 5 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को भी 5 सीटें मिली थीं।

NDA में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को 2 सीटें और जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) को 3 सीटें मिली थीं। मोहिउद्दीननगर (Mohiuddinnagar) से बीजेपी के राजेश कुमार सिंह, रोसड़ा (Rosera) से बीरेंद्र कुमार जीते थे। कल्याणपुर (Kalyanpur) से जदयू के महेश्वर हजारी, वारिसनगर (Warisnagar) से अशोक कुमार (Ashok Kumar) और सरायरंजन (Sarairanjan) से विजय कुमार चौधरी (Vijay Kumar Chaudhary) जीते। समस्तीपुर (Samastipur) से राजद के अख्तरुल इस्लाम शाहीन (Akhtarul Islam Shaheen), उजियारपुर (Ujiarpur) से राजद के आलोक कुमार मेहता (Alok Kumar Mehta), मोरवा (Morwa) से राजद के रणविजय साहू (Ranvijay Sahu) और हसनपुर (Hasanpur) से राजद के तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) जीते। बिभूतिपुर (Bibhutipur) से सीपीआईएम के अजय कुमार (Ajay Kumar) जीते थे।

इन प्रत्याशियों में मुकाबला कल्याणपुर (SC) महेश्वर हजारी जेडीयू

रंजीत राम सीपीआईएमएल

वारिसनगर मांजरिक मृणाल जेडीयू

फूलबाबू सिंह सीपीआईएम

समस्तीपुर अश्वमेध देवी जेडीयू

अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी

सरायरंजन विजय कुमार चौधरी जेडीयू

अरविंद सहनी आरजेडी

मोरवा विद्यासागर सिंह जेडीयू

रणविजय साहू आरजेडी

मोहिउद्दीननगर राजेश कुमार सिंह बीजेपी

एज्या यादव आरजेडी

उजियारपुर प्रशांत पंकज आरएलएम

अलोक मेहता आरजेडी

विभूतिपुर रविना कुशवाहा जदयू

अजय कुमार सीपीएम

रोसड़ा बीरेंद्र कुमार बीजेपी

ब्रज किशोर रवि कांग्रेस

हसनपुर राजकुमार राय जदयू

माला पुष्पम आरजेडी