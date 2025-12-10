Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
समस्तीपुर डबल मर्डर का खुलासा, सुधीर मधान ने 5 लाख की सुपारी देकर जमीन कारोबारी को मरवाया

समस्तीपुर के मुक्तापुर गांव में एक साल पहले हुए जमीन कारोबारी विजय गुप्ता और टोटो चालक के दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी सुधीर मदान और शूटर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 

Dec 10, 2025 11:45 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, समस्तीपुर
बिहार के समस्तीपुर में एक साल पहले हुए चर्चित डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। स्थानीय पुलिस ने एसटीएफ के सहयोग से इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता सुधीर मधान, उसके बेटे अमन और दो शूटर को गिरफ्तार किया है। सुधीर मधान ने 5 लाख रुपये की सुपारी देकर शूटरों से जमीन कारोबारी विजय गुप्ता की हत्या करवाई थी। उसके साथ टोटो (ई रिक्शा) चालक का भी मर्डर कराया गया था। पुलिस आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त एक पिस्टल, दो देसी कट्टा, 9 जिंदा कारतूस और दो पल्सर बाइक भी बरामद की है।

सुधीर मधान नगर थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार का रहने वाला है। वहीं, दोनों शूटर आशुतोष कुमार एवं फूलबाबू राम कल्याणपुर के निवासी हैं। समस्तीपुर के एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने मंगलवार को बताया कि पिछले साल 21 दिसंबर को कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मुक्तापुर गांव के पास दिनदहाड़े जमीन कारोबारी विजय गुप्ता और दिव्यांग टोटो चालक गणेश सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

मामला अत्यंत संवेदनशील होने के कारण यह घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी रही थी। घटना के बाद मृतक के साथ मौजूद सुधीर मधान को मार्च के महीने में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे जमानत मिल गई थी।

एसपी के अनुसार, स्थानीय पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी, लेकिन एसटीएफ के सहयोग से मिले महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर पूरे षड्यंत्र की परतें खुल सकीं। तकनीकी अनुसंधान और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस ने पहले घटना में इस्तेमाल पल्सर बाइक व उसे चलाने वाले अपराधी फूलबाबू को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान फूलबाबू ने चौंकाने वाले खुलासे किए।

उसने बताया कि सुधीर मधान ने विजय गुप्ता की हत्या के लिए 5 लाख रुपये, हथियार और गोली देने का सौदा किया था। उसने मृतक विजय गुप्ता की फोटो दिखाकर हुलिया पहचान कराई गई थी।

प्रॉपर्टी विवाद बना वजह

जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड के पीछे कई जमीन खरीद–फरोख्त के विवाद जुड़े हैं। पुलिस अन्य जमीन कारोबारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। बताया गया है कि पुलिस की नजरों से बचने के लिये सुधीर मधान राह चलते किसी व्यक्ति को अपना फोन भूल जाने की बात कह फोन मांगकर बदमाशों को फोन कर जानकारी भी साझा की थी।

जब तक शूटर घटना वाले स्थल पर नहीं पहुंचे तब तक सुधीर द्वारा टोटो चालक को कह कर गोल-गोल टोटो घूमा रहा था। शूटर के पहुंचने पर दोनों की हत्या कर दी गई। वहीं विजय गुप्ता के बगल में बैठे सुधीर मधान वहां से भाग गया था। इधर समस्तीपुर पुलिस एक और शूटर की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी कर रही है।

फूलबाबू की निशानदेही पर पुलिस ने मुख्य शूटर आशुतोष को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आशुतोष का आपराधिक इतिहास भी पहले से रहा है। 8 जनवरी 2024 को कल्याणपुर थाना क्षेत्र लदौरा गांव में अपने दरवाजे पर बैठे पूर्व उपसरपंच और उनके बड़े भाई को गोली मारकर जख्मी कर दिया था।

सुधीर का भी है आपराधिक इतिहास

एसपी ने बताया कि सुधीर मधान पर वैशाली जिले के बलिगांव थाना सहित समस्तीपुर के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब उसके बेल निरस्तीकरण को लेकर न्यायालय से अनुरोध करेगी। उसके ऊपर वारिसनगर थाने में भी मामला दर्ज है।

