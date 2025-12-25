बिहार में BJP नेता के मर्डर में शराब माफियाओं का कनेक्शन, परिजन बोले- पहले भी मांगी थी सुरक्षा

संक्षेप: परिजनों ने बताया कि खुलेआम रूपक को गोली मारने की धमकियां दी जा रही थी। मृतक के परिजनों का कहना था कि पुलिस का शराब व्यवसाईयों से सांठगांठ है। रूपक शराब बेचने वालों का विरोध करता था। जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है।

बिहार के समस्तीपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या से सनसनी फैल गई है। परिजनों का दावा है कि इस मर्डर केस में शराब माफियाओं का हाथ हो सकता है। सबसे पहले आपको बता दें कि खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर घाट पर बुधवार शाम करीब पांच बजे बेखौफ बदमाशों ने भाजपा नेता रूपक सहनी (23) की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के समय रूपक शादीपुर घाट स्थित अपनी फोटोस्टेट की दुकान में बैठे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार बदमाशों ने बेहद नजदीक से उनपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। रूपक दुकान में ही गिर पड़े।

इधर अब खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर पंचायत स्थित हनुमान मंदिर में समीप बुधवार की देर शाम ताबड़तोड़ फायरिंग रूपक सहनी हत्या मामले में खानपुर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया गया। देर रात खुद एसपी अरविंद प्रताप सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं मामले की तहकीकात शुरू की। इस दौरान दो आरोपी सोनू व मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। स्थानीय लोगों से बात के आधार पर थानाध्यक्ष को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। अन्य और जो भी इस हत्याकांड में संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी को लेकर तीन टीम काम कर रही है।

किसी भी कीमत पर इसमें शामिल लोगों को बख्सा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस हरेक बिंदू पर जांच कर रही है। घटना में प्रयुक्त आमर्स को बरामद कर लिया जाएगा। ताकि इसमें शामिल सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलायी जा सके। इधर हत्या कर दिए जाने की खबर से खानपुर थाना क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है।

शराब बेचने वालों का करते थे विरोध मृतक के परिजनों का कहना है कि रूपक के साथ आठ महीने से कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही थीं। घटना की जानकारी थानाध्यक्ष को दी गई थी। उन्होंने आपस में मैनेज करने की बातें कहीं थी। परिजनों ने बताया कि खुलेआम रूपक को गोली मारने की धमकियां दी जा रही थी। मृतक के परिजनों का कहना था कि पुलिस का शराब व्यवसाईयों से सांठगांठ है। रूपक शराब बेचने वालों का विरोध करता था। जिसके कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। इधर एसडीपीओ सदर टू संजय कुमार ने बताया कि मृतक के परिजन द्वारा पूर्व में दो केस किया गया था। एक केस का आरोप पत्र जा चुका है। दूसरा केस में न्यायालय से जमानत करा लिया गया है।

पूर्व में पुलिस से की थी सुरक्षा की मांग परिजनों ने आरोप लगाया है कि रूपक सहनी को पूर्व से जान का खतरा था और इस संबंध में पुलिस को कई बार लिखित आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। खानपुर थाना क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया।