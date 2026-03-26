जीजा पर फिदा थी साली, प्रेमी को सुपरी दे हत्या करवा दिया; लेडी टीचर मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा
गिरफ्तार राजा कुमार ने पुलिस को बताया है कि वह शिक्षिका से प्रेम करता था। लेकिन उसका संबंध उसके जीजा राजन कुमार से भी था। राजा ने शिक्षिका पर विवाह का दबाव बनाया तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि वह अपने जीजा से ही विवाह करेगी।
Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक पुराने मर्डर केस सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के तारौरा गोपालपुर भटौलिया बांध के समीप बीते साल 18 नवंबर की शाम निजी शिक्षिका की हत्या में पुलिस ने बुधवार को दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें हत्या का आरोपित राजा कुमार और हत्या में इस्तेमाल पिस्टल सप्लाई करने वाले पीयर थाना क्षेत्र के मुतलुपुर निवासी संजीवन कुमार शामिल हैं। शिक्षिका की हत्या उसे जीजा ने ही करवाई थी। प्रेम संबंध बनाने के बाद जीजा अपनी साली से शादी करने को तैयार नहीं था। रास्ते से हटाने के लिए उसने साली को उसके एकतरफा प्रेमी के हाथों मरवा दिया।
गिरफ्तार राजा कुमार ने पुलिस को बताया है कि वह शिक्षिका से प्रेम करता था। लेकिन उसका संबंध उसके जीजा राजन कुमार से भी था। राजा ने शिक्षिका पर विवाह का दबाव बनाया तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि वह अपने जीजा से ही विवाह करेगी। इसी बात से नाराज राजा ने शिक्षिका को गोली मारकर हत्या कर दी थी।
इस मामले में एसडीपीओ मुजफ्फरपुर पूर्वी-2 मनोज कुमार ने बताया कि राजा ने कबूलनामे में कहा है कि निजी स्कूल की शिक्षिका ने अपने जीजा राजन कुमार पर शादी करने का दबाव बना रही थी। इसको लेकर उसके परिवार में भी झगड़ा हो रहा था। दोनों के बीच अफेयर था पर जीजा राजन उससे शादी करने को तैयार नहीं था। इसलिए राजन ने शिक्षिका को रास्ते से ही हटाने की साजिश रची। इधर, राजा भी प्रेम में चोट खाया हुआ था। वह शिक्षिका की हत्या के लिए तैयार हो गया। तब राजन ने उसे पिस्टल खरीदने के लिए 30 हजार रुपये दिए। मुतलुपुर के संजीवन कुमार से राजा ने पिस्टल का सौंदा किया।
ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही थी साली
हत्या से दो दिन पहले उसने मुतलुपुर में राजन के दिए 30 हजार रुपये संजीवन कुमार को दिए। तब उसने पिस्टल और तीन गोलियां राजा को दे दी। इधर, शिक्षिका ट्यूशन पढ़ाने के बाद अपने घर चचेरा भाई आदित्य के साथ बाइक से जाने वाली थी। बांध पर पहले से ही राजा इंतजार करने लगा। जैसे ही शिक्षिका आई, उसने पीछा करके उस पर तीन फायर किया। हथियार के सप्लायर ने भी राजा ने पिस्टल देने की बात स्वीकारी।
पेट्रोल पंप पर नोजल मैन का काम करता था राजा
राजा कुमार कन्हौली विशुनदत्त स्थित पेट्रोल पंप पर नोजल मैन का काम करता था। पंप के मैनेजर का भी पुलिस ने बयान दर्ज किया है। उसने पुलिस को बताया कि राजा घटना से एक दिन पहले से ही उनके यहां ड्यूटी पर नहीं आ रहा था। उसने बताया था कि वह बाइक से गिरकर जख्मी हो गया है। इसके कारण वह काम पर नहीं आ सकता है। जब हत्या से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसाारित हुआ तो उसने राजा पूरी तरह से स्वस्थ्य दिखा। पंप के मैनेजर के इस बयान से पुलिस का शक राजा पर गहराया तो उसे उठाकर पूछताछ की गई। इसमें उसने सब खुलासा कर दिया। राजा का बहनोई अभी फरार है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें