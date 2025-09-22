Sali run away with jija with money and jewellery in bihar police caught them बिहार में जीजा संग घर से फरार हुई शादीशुदा साली, पैसे गहने भी ले गई; पुलिस ने पकड़ा, Bihar Hindi News - Hindustan
हालांकि, इस घटना के बाद परिजन काफी चिंतित थे और उसकी तलाश में नाते-रिश्तेदारों के अलावा अन्य लोगों से पूछताछ की थी। लेकिन, वह किस जगह पर उसकी पत्नी को लेकर गया है, पता नहीं चल रहा था

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, प्रतिनिधि, भभुआMon, 22 Sep 2025 10:20 PM
बिहार में एक महिला अपने जीजा के संग घर से फरार हो गई। इस घटना के बाद पीड़िता पति ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। यह बात भी सामने आई कि महिला अपने साथ पैसे और गहने भी लेकर गई थी। पूरा मामला भभुआ जिले का है। यहां सदर थाने की पुलिस ने जीजा के साथ फरार हुई विवाहित साली को बरामद किया है।

सोमवार की शाम 4 बजे थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि भभुआ थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली विवाहित महिला कुछ दिन पहले अपने जीजा के साथ में एक लाख रुपये नकद सहित लगभग डेढ़ लाख रुपये के आभूषण लेकर फरार हो गई थी। पीड़ित पति द्वारा भभुआ थाना में केस दर्ज कराया गया था।

पीड़ित पति ने पुलिस को बताया था कि उसका साढ़ू मोहनियां थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है, जिसके द्वारा उसकी पत्नी को भगा कर ले जाया गया है। इस मामले में पुलिस द्वारा महिला को बरामद कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

हालांकि, इस घटना के बाद परिजन काफी चिंतित थे और उसकी तलाश में नाते-रिश्तेदारों के अलावा अन्य लोगों से पूछताछ की थी। लेकिन, वह किस जगह पर उसकी पत्नी को लेकर गया है, पता नहीं चल रहा था। जब उसके बारे में गुप्त जानकारी मिली तो महिला को बरामद कर लिया गया।

