जीजा से अफेयर में साली गर्भवती हो गई, नवजात की मौत के बाद भागे दामाद पर FIR

संक्षेप:

Jan 06, 2026 10:36 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, एक प्रतिनिधि, मझौलिया, पश्चिम चंपारण
बिहार में जीजा से लव अफेयर में नाबालिग साली गर्भवती हो गई। अब नवजात के जन्म के कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाने से जीजा फरार हो गया है। घटना पश्चिम चंपारण के मझौलिया की है। यहां मझौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में जीजा ने नाबालिग साली को गर्भवती कर दिया। मामले का खुलासा बीते 31 दिसंबर को नाबालिग के बच्चे को जन्म देने पर हुआ। चार दिन बाद ही नवजात सोमवार को नवजात की मौत हो गई।

नाबालिग के पिता ने चनटिया थाना थाने के एक गांव के दामाद पर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर,आरोपी दामाद घर छोड़कर फरार हो गया। कांड के अनुसंधानकर्ता एसआई अंजू कुमारी ने बताया कि आरोपित घर छोड़कर फरार हो गया है।उ से जल्द ही गिरफ्तार किया जायेगा। एफआईआर में पिता ने पुलिस को बताया कि मेरी दो बेटी है। उनकी मां का देहांत हो चुका है।

पहली बेटी की शादी चनपटिया थाना क्षेत्र के एक गांव में की। शादी के बाद दामाद बराबर ससुराल आता-जाता था। इसी बीच उसने मेरी छोटी बेटी को बहला-फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लिया। उसका यौन शोषण करने लगा। मां के नहीं रहने के कारण 14 वर्षीय नाबालिग ही घर पर अकेले रहती थी। जीजा ने उसका फायदा उठाया। प्रसव होने के बाद उसने पिता को आपबीती सुनाई।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
