जीजा से अफेयर में साली गर्भवती हो गई, नवजात की मौत के बाद भागे दामाद पर FIR
पहली बेटी की शादी चनपटिया थाना क्षेत्र के एक गांव में की। शादी के बाद दामाद बराबर ससुराल आता-जाता था। इसी बीच उसने मेरी छोटी बेटी को बहला-फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लिया। उसका यौन शोषण करने लगा। मां के नहीं रहने के कारण 14 वर्षीय नाबालिग ही घर पर अकेले रहती थी।
बिहार में जीजा से लव अफेयर में नाबालिग साली गर्भवती हो गई। अब नवजात के जन्म के कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाने से जीजा फरार हो गया है। घटना पश्चिम चंपारण के मझौलिया की है। यहां मझौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव में जीजा ने नाबालिग साली को गर्भवती कर दिया। मामले का खुलासा बीते 31 दिसंबर को नाबालिग के बच्चे को जन्म देने पर हुआ। चार दिन बाद ही नवजात सोमवार को नवजात की मौत हो गई।
नाबालिग के पिता ने चनटिया थाना थाने के एक गांव के दामाद पर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर,आरोपी दामाद घर छोड़कर फरार हो गया। कांड के अनुसंधानकर्ता एसआई अंजू कुमारी ने बताया कि आरोपित घर छोड़कर फरार हो गया है।उ से जल्द ही गिरफ्तार किया जायेगा। एफआईआर में पिता ने पुलिस को बताया कि मेरी दो बेटी है। उनकी मां का देहांत हो चुका है।
