रिश्तेदार के क्रियाकर्म से लौट रहे साला-जीजा की मौत, बिहार के कैमूर में ऐसे हुआ हादसा

जीजा और साला एक बाइक से भभुआ लौट रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई।

Sudhir Kumar मोहनियां, हिन्दुस्तान संवाददाताFri, 19 Sep 2025 11:05 AM
बिहार के भभुआ में सड़क हादसे में जीजा-साले की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों अपने एक रिश्तेदार की मौत के बाद कर्मकांड में शामिल होकर लौट रहे थे। रास्ते में अज्ञात अनियंत्रित गाड़ी ने उनकी बाइक को पीछे से कुचल दिया। मृतकों में भभुआ थाना क्षेत्र के दरौली गांव निवासी श्यामलाल मुसहर के 40 वर्षीय पुत्र विजय मुसहर और उसका बहनोई रोहतास जिले के बड्डी क्षेत्र निवासी वीरेंद्र मुसहर शामिल हैं। तीन मौत से परिवार में मातम पसर गया है।

जानकारी के मुताबिक मोहनियां थाना क्षेत्र के बम्हौर के रहनेवाले विजय के मामा का कुछ दिन पहले निधन हुआ था। उन्हीं के मातमपूर्सी में दोनों गए थे। जिला पार्षद विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने बताया कि दोनों बाइक से भभुआ लौट रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि दसौती गांव के पास पहले से ट्रैक्टर खड़ा था, जिसमें बाइक टकरा गई। जिला पार्षद ने बताया कि दोनों परिवार गरीब है।

स्थानीय लोगों ने एससी-एसटी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने और आपदा प्रबंधन से सहायता राशि दिलवाने की मांग जिला प्रशासन से की है। उन्होंने पीड़ित परिजनों को आर्थिम सहायता भी की। दुर्घटना में दोनों की मौत की खबर जैसे ही परिजनों को मिली, जो जिस हाल में थे घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। मोहनियां पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। रात में ही शवों का पंचनामा कर सदर अस्पताल भिजवा दिया गया, जहां रात करीब 12:30 बजे शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।

घटना से इलाके के लोग मर्माहत हैं। दोनों मृतकों का परिवार मजदूरी करके जीवन यापन करता है। स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने उनके परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। प्रशासन की ओर से इसका आश्वासन भी दिया गया है।

