Sakra Result LIVE: सकरा चुनाव नतीजा; जेडीयू के आदित्य कुमार और कांग्रेस के उमेश राम में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Sakra Assembly Seat Result LIVE 2025: मुजफ्फरपुर जिले की सकरा विधानसभा सीट की काउंटिंग आज है। जीत हार का मुकाबला जदयू के आदित्य कुमार और कांग्रेस के उमेश राम के बीच है। यह एससी सुरक्षित सीट है। मतगणना केंद्र बाजार समिति में है। जन सुराज ने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त डॉ रेणू पासवान को टिकट दिया है।

Fri, 14 Nov 2025 06:00 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Sakra Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा सीट की काउंटिंग आज है। यहां नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के आदित्य कुमार और कांग्रेस के उमेश राम के बीच हार जीत की लड़ाई है। अशोक चौधरी ने 2020 असेंबली इलेक्शन में उमेश राम को हराया था। इस बार बेटे से टक्कर है। बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से मतगणना है। जन सुराज पार्टी से डॉ रेणू पासवान मैदान में हैं। 6 नवम्बर को पहले चरण में सकरा में मतदान हुआ। कुल मिलाकर 75.35 प्रतिशत वोटिंग हुई। अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए नीतीश कुमार और राहुल गांधी वोट मांगने सकरा पहुंचे। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ने भी रैलियां की।

सकरा मुजफ्फरपुर की एससी सुरक्षित विधानसभा सीट है। इस सीट पर बीजेपी को कभी विधायकी का मौका नहीं मिला। 2015 में जदयू से अलग होकर बीजेपी ने अर्जुन राम को टिकट दिया पर वे राजद के लालबाबू राम से हार गए। 2020 में सीट जेडीयू के खाते में चली गई। कांटी विधानसभा छोड़कर सकरा पहुंचे अशोक कुमार चौधरी ने राजद को हराकर कब्जा जमा लिया। हालांकि हार जीत का अंतर बहुत कम(दो हजार से भी कम) रहा। 2025 में भी अशोक चौधरी के बेटे से उमेश राम की कड़ी टक्कर है। जेएनयू से पीएचडी जन सुराज की डॉ रेणू पासवान का सोसियो एकेडमिक प्रोफाइल हाई है। वह महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काफी काम कर चुकी हैं।

सकरा में इस बार भीतरघात की संभावना से इनकर नहीं किया जा सकता। दोनों गठबंधनों से कई नेता चुनाव लड़ने की तैयारी में थे जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया। उनमें से कुछ निर्दलीय मैदान में हैं। कई लोग साइलेंटली विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस साल भी हार जीत का अंतर बड़ा नहीं होगा।

मतगणना की स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलट की गिनती पहले होगी। पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद, चाहे उसकी गिनती पूरी हो या ना हो, ईवीएम के वोट की गिनती शुरू हो जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल पर ईवीएम खोले जाएंगे यानी एक राउंड में 14 मशीन गिने जाएंगे। चुनाव आयोग ने पहले भी साफ किया है कि मतगणना का पहला रुझान सुबह 8.30 बजे के बाद ही आ सकता है। इसलिए टीवी चैनलों पर सुबह 8.10 बजे से एनडीए या महागठबंधन के आगे-पीछे के नंबर देखकर उत्साहित या उदास होने की जरूरत नहीं है। आप भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
