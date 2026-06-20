IAF के शहीद पायलट शुभम के मां-पिता को डेढ़ करोड़ की सहायता, पत्नी को मिला था 21 लाख का चेक

असम के जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर एएन-32 विमान हादसे में शहीद हुए बिहार के फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के परिजनों को सैनिक कल्याण बोर्ड ने डेढ़ करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी। अध्यक्ष संदीप तिवारी ने शहीद के घर पहुंचकर चेक सौंपा और उनके बलिदान को नमन किया।

असम के जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर भारतीय वायुसेना के एएन-32 परिवहन विमान की लैंडिंग के दौरान हुए हादसे में शहीद हुए बिहार के फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के परिजनों को सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई। सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष संदीप तिवारी ने शहीद के आवास पहुंचकर उनके परिवार को डेढ़ करोड़ रुपये का चेक सौंपा और संवेदना व्यक्त की। इस दौरान संदीप तिवारी ने कहा कि देश की रक्षा और कर्तव्य पालन के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों का सम्मान करना समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के साहस, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा और उन्हें सदैव याद रखा जाएगा।

शहीद शुभम कुमार के परिवार को 1.5 करोड़ का चेक चेक सौंपे जाने के दौरान परिवार के सदस्यों की आंखें नम हो गईं। इस भावुक क्षण में मौजूद लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहने का भरोसा दिलाया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पूर्व सैनिकों तथा क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने भी शहीद के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। मौजूद लोगों ने कहा कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता रहेगा।

लैंडिंग के दौरान हुआ था प्लेन क्रैश आपको बता दें 26 वर्षीय शुभम कुमार जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड के बनवारियां गांव के रहने वाले थे। शुभम ने हादसे के एक घंटे पहले ही अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात की थी। बेटे के शहादत की सूचना मिलते ही परिवार टूट गया था। सूचना मिलते ही पूरे गांव और परिवार में मातम छा गया है। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट के भाई सत्यम ने बताया कि पहले तो उन्हें लगा कि यह गलत एवं भ्रामक खबर है। फिर जब भाई के मोबाइल पर कॉल किया तो घटना की जानकारी दी गई।