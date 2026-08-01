Saharsa News: भड़काऊ भाषण के आरोप में गिरफ्तार
Saharsa News: सिमरीबख्तियारपुर में दो नाबालिग बहनों के लापता होने के मामले में धरने के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में खगेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसने प्रशासन के अधिकारियों को धमकी दी थी। दोनों लड़कियों को बाद में बरामद किया गया, जबकि गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
Saharsa News: सिमरीबख्तियारपुर, एक प्रतिनिधि। बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में दो नाबालिग बहनों के लापता होने के मामले में आयोजित धरना-प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस ने युवा क्रांति के संरक्षक खगेश कुमार को गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष जयशंकर कुमार के लिखित आवेदन पर बख्तियारपुर थाना में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत सहरसा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि धरना के दौरान खगेश कुमार ने कथित रूप से प्रशासनिक अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी, उनकी पत्नी को विधवा और बच्चों को अनाथ करने जैसी आपत्तिजनक बातें कहीं तथा हथियार के साथ पूरी तैयारी होने का दावा किया।
उन्होंने कहा कि उपलब्ध वीडियो फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई। एसडीपीओ ने बताया कि मामले की जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की गई। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर आगे की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।गौरतलब है कि चौधरी टोला, वार्ड संख्या-17 निवासी सुरेश चौधरी की दो नाबालिग पुत्रियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थीं। उनकी मां फूलों देवी ने दोनों की सकुशल बरामदगी के लिए थाना में आवेदन दिया था। घटना के चार दिन बाद भी बरामदगी नहीं होने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया था। पुलिस के अनुसार, जिस दिन धरना आयोजित हुआ, उसी दिन देर शाम दोनों बहनों को मधेपुरा से सकुशल बरामद कर लिया गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद धरना के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खगेश कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। इधर जेल जाने दौरान उसने इंकलाब जिंदाबाद कानारा लगाया।
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