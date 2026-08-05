Saharsa News: स्नान के दौरान युवक लापता, डूबने की आशंका
Saharsa News: मोहानपुर गांव में सुरसर नदी में स्नान के दौरान 20 वर्षीय ललटून सादा की डूबने से लापता होने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। स्थानीय लोगों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन देर शाम तक उसका कुछ पता नहीं चला।
Saharsa News: सोनवर्षा राज, एक संवाददाता।स्थानीय थाना क्षेत्र के देहद पंचायत अंतर्गत मोहनपुर गांव स्थित सुरसर नदी में मंगलवार की संध्या स्नान के दौरान एक युवक के डूबने की आशंका से इलाके में सनसनी फैल गई। लापता युवक की पहचान मोहनपुर निवासी रघुनी सादा के 20 वर्षीय पुत्र ललटून सादा के रूप में हुई है। बताया जाता है कि वह शाम में गांव के समीप सुरसर नदी में स्नान करने गया था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। नदी किनारे मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह देखते ही देखते पानी में लापता हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण नदी किनारे जुट गए और स्थानीय स्तर पर उसकी तलाश शुरू की गई। देर शाम तक खोजबीन जारी रही, लेकिन समाचार प्रेषण तक युवक का बरामद नहीं हो सका था। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हैै। थानाध्यक्ष नागमणि कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है तथा युवक की तलाश जारी है।
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