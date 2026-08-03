Saharsa News: शादी के जश्न पर हथियार का प्रदर्शन
Saharsa News: सहरसा में शादी समारोह में दूल्हा-दुल्हन द्वारा हथियारों के प्रदर्शन का वीडियो वायरल हो गया है। मामले की जांच चल रही है। जबकि दूल्हा पूर्णिया का और दुल्हन पश्चिम बंगाल की बताई जा रही है। यह घटना एक बार फिर से इस मुद्दे पर चर्चा शुरू कर रही है कि ऐसे प्रदर्शन क्यों रुक नहीं रहे हैं।
Saharsa News: सहरसा, नगर संवाददाता। सख्ती के बावजूद शादी समारोह व अन्य परिवारिक कार्यक्रम में हथियारों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ दिनों से सहरसा में एक शादी समारोह के जश्न में खुलेआम हथियार प्रदर्शन का वीडियो वायरल है। जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों हाथों में हथियार लेकर डांस करते नज़र आ रहे हैं। वायरल वीडियो की हिन्दुस्तान अखबार पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है ।
शादी समारोह की स्थिति
शादी समारोह का आयोजन कब हुआ इसका कोई स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। लेकिन वीडियो शादी या फिर रिसेप्शन पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है । वीडियो में हथियार लिए दूल्हा-दुल्हन साथ कई अन्य लोग भी डांस करते देखे जा सकते हैं। वायरल वीडियो के सबंध में जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि दूल्हा का घर पूर्णिया जिला है और वह सलखुआ में भूमि सुधार विभाग में पदस्थापित हैं। जबकि दुल्हन पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की बताई जा रही है।
जांच और कार्रवाई
वीडियो वायरल होने के साथ ही एक बार फिर से यह चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर लगातार कार्रवाई, जागरूकता और सख्त निर्देश के बाद भी हथियारों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन रूक क्यों नहीं रहा है। मुख्यालय डीएसपी के पी सिंह ने बताया कि मामले का जांच किया जा रहा है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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