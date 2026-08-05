Saharsa News: डाकघर ने पहली बार लाया वाटरप्रूफ राखी भेजने वाला लिफाफा

Saharsa News: सहरसा के डाकघर ने राखी के पर्व के आयोजन में पहली बार वाटरप्रूफ राखी का लिफाफा पेश किया है। इसके साथ, गंगाजल की बिक्री भी शुरू हुई है। डाकघर तिरंगा झंडे की बिक्री और मुफ्त डिलीवरी की सेवा भी प्रदान कर रहा है।

Saharsa News: सहरसा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बहन भाई के पावन पर्व की तैयारी में डाकघर भी जुट गया है। डाकघर ने पहली बार वाटरप्रूफ राखी लिफाफा लाया है, जिसमें सुरक्षित राखी भेजी जा सकेगी।इसमें बारिश की पानी में लिफाफा के भींगने का भी डर नहीं रहेगा। वाटर प्रूफ राखी लिफाफा गुलाबी और पीला दो तरह के रंग में है। डाक अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि गुलाबी रंग के वाटरप्रूफ राखी लिफाफा की कीमत 10 रुपए है। पीला रंग के वाटरप्रूफ राखी लिफाफा की कीमत 15 रुपए है। पहली बार वाटरप्रूफ राखी लिफाफा सहरसा डिवीजन के सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले के डाकघरों में राखी त्योहार के मौके पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। इस लिफाफा की खासियत यह है कि यह देखने में खूबसूरत, मजबूत, किफायती और पानी पड़ने पर भी सुरक्षित रहने वाला है। बहनों से अनुरोध है कि डाकघर द्वारा दी जा रही वाटरप्रूफ राखी लिफाफा लेकर भाई को राखी भेजें。

डिजिटल दौर में लिफाफे का वजूद कायम रखने की कोशिश डिजिटल दौर में रक्षाबंधन जैसा भाई बहन के पावन पर्व के बहाने लिफाफे का वजूद कायम रखने की कोशिश की जा रही है। दरअसल, डाकघर के जरिए रक्षाबंधन, नववर्ष जैसे मौके पर बड़े पैमाने पर लिफाफे में रखकर राखियां और ग्रीटिंग्स भेजी जाती थी। जो डिजिटल दौर में कम देखने को मिलता है। अब देखना है डाकघर का इस बार वाटरप्रूफ राखी लिफाफा का प्रयोग कितना सफल होता है।

गंगाजल की बिक्री मटेश्वर, बानेश्वर से लेकर सिंघेश्वर मंदिर में गंगाजल : डाकघर ने कोसी क्षेत्र के प्रसिद्ध शिवालयों सहरसा जिले के कांठो स्थित मटेश्वरधाम, बानेश्वर और मधेपुरा के सिंघेश्वरस्थान में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गंगाजल स्टॉल लगाया है। डाक अधीक्षक ने कहा कि सावन मास में श्रद्धालुओं को गंगोत्री का गंगाजल उपलब्ध कराने की सोच के साथ डाक विभाग ने प्रमुख शिवालयों में स्टॉल लगाया है। जिसमें 30 रुपये में 250 एमएल गंगाजल मिल रहा है। इसके अलावा कोसी क्षेत्र के सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के 52 प्रधान डाकघर, मुख्य डाकघर व उप डाकघरों में भी गंगाजल उपलब्ध है।

तिरंगा झंडा और फ्री होम डिलवरी सेवा डाकघर बेच रहा तिरंगा झंडा करेगी फ्री होम डिलवरी: कोसी क्षेत्र के सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले के सभी डाकघरों में तिरंगा झंडा की बिक्री शुरू हो गई है। डाक अधीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि एक तिरंगा झंडा की कीमत 25 रुपए है। डाक विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन मांग पर डाकिया घर तक तिरंगा पहुंचाएगा। घर तक तिरंगा झंडा पहुंचाने की डाक विभाग कोई शुल्क नहीं लेगा। घर तक तिरंगा झंडा पहुंचाने के लिए डाक विभाग फ्री होम डिलीवरी सर्विस देगी। उन्होंने कहा कि सहरसा डिवीजन के तहत तीन हजार तिरंगा का डिमांड भेजे हैं। अभी 583 तिरंगा डाकघर में उपलब्ध है।

हर डाकघर पर तिरंगा लहराएगा हर डाकघर पर तिरंगा लहराएगा। डाक अधीक्षक ने कहा कि हर डाकघर पर तिरंगा झंडा फहराता हुआ 15 अगस्त तक दिखेगा। इसके जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को अपने-अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाने के लिए जागरूक किया जाएगा।