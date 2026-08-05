Saharsa News: सीएचसी स्वास्थ्य प्रबंधक का तबादला
Saharsa News: नवहट्टा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंधक अमित कुमार चंचल का तबादला जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष के आदेश पर किया गया है। उन्हें एक सप्ताह में स्थानांतरित होने के लिए कहा गया है, जबकि किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है। सीएचसी प्रभारी ने कहा कि प्रभार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
Saharsa News: नवहट्टा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवहट्टा के स्वास्थ्य प्रबंधक अमित कुमार चंचल का तबादला जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति सहरसा के आदेश पर सदर प्रखंड कहरा कर दिया गया है। विभागीय पत्र के अनुसार उन्हें एक सप्ताह के भीतर विरमित होने का निर्देश दिया गया है। हालांकि नवहट्टा सीएचसी में स्वास्थ्य प्रबंधक के पद पर किसी अन्य अधिकारी की तैनाती नहीं की गई है। सीएचसी प्रभारी डॉ संजीव कुमार सिंह ने बताया कि स्थानांतरण आदेश में प्रभार किसे सौंपना है, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
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