Saharsa News: डीआरएम की अनुमति से बदलेगा प्लेटफार्म
Saharsa News: सहरसा में ट्रेनों के प्लेटफार्म में बदलाव की अनुमति अब डीआरएम या एडीआरएम से लेना होगा। ट्रेनों के समय पर संचालन का ध्यान रखा जाएगा। प्लेटफार्म परिवर्तन की स्थिति में पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। स्वास्थ्य, सफाई और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हेल्प बूथ खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं।
Saharsa News: सहरसा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बगैर डीआरएम या एडीआरएम की अनुमति के सहरसा सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों के प्लेटफार्म नहीं बदले जाएंगे। इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि ट्रेनों का समय पर संचालन किया जाएगा। अंतिम समय में प्लेटफार्म परिवर्तन से बचा जाएगा। अगर अपरिहार्य हो तो डीआरएम या एडीआरएम की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। ट्रेन के विलंब या रद्द होने की सटीक सूचना उद्घोषणा के जरिए दिए जाएंगे ताकि यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो। विशेष ट्रेनों का समय से परिचालन हो इसे भी सुनिश्चित करने को गया है। सावन माह में कांवरिये और तीर्थयात्रियों की सहूलियत को लेकर समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ज्योतिप्रकाश मिश्रा ने सहरसा सहित भीड़भाड़ वाले प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि के विशेष इंतजाम करने का निर्देश दिया है।
जल टंकियों की नियमित रूप से सफाई, स्टेशन पर मौजूद नलों से साफ पानी और बिजली दोष को दूर करते समुचित रोशनी प्रबंधन रखने के लिए कहा गया है। प्रमुख स्टेशनों और उसके परिसर की नियमित सफाई, कचरा निष्पादन और शौचालयों को सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे क्रियाशील रखने का निर्देश दिया गया है। प्रमुख स्टेशनों पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और स्वास्थ्य शिविर स्टेशनों पर संचालित करते पर्याप्त मात्रा में दवाई रखने को कहा गया है। समस्तीपुर मंडल के पीआरओ आर. के. सिंह ने कहा कि सावन माह में प्रमुख भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था मंडल रेल प्रबंधक के दिशा निर्देश मुताबिक की जा रही है।जरूरत मुताबिक हेल्प बूथ खुलेंगे: सहरसा, बनमनखी, पूर्णिया कोर्ट, समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर, मधुबनी, रक्सौल, मुजफ्फरपुर सहित अन्य स्टेशनों पर भीड़भाड़ दिखने पर मे आई हेल्प यू बूथ खोलने का निर्देश दिया गया है। मे आई हेल्प यू बूथ पर कर्मियों की तैनाती व टिकट काउंटर बहाल करते यात्रियों की समस्या का समाधान करने के लिए कहा गया है।
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