Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharsa News: कोसी कालोनी: युवती ने की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
Follow us on Google News
share

Saharsa News: सहरसा के कोसी कॉलोनी में एक युवती ने सरकारी क्वार्टर में आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। परिजन बाजार में थे और लौटने पर बेटी की मृत्यु की सूचना मिली। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

Saharsa News: कोसी कालोनी: युवती ने की आत्महत्या

Saharsa News: सहरसा। सदर थाना क्षेत्र के कोसी कालोनी स्थित सरकारी क्वार्टर में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस, डायल 112 पुलिस मौके पर जाकर छानबीन किया। पुलिस मामले में विभिन्न पहलुओं पर छानबीन कर रही है। सदर थानाध्यक्ष अजय कुमार पासवान ने बताया कि छानबीन की जा रही है। परिजनों द्वारा जो बताया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोसी कालोनी में आत्महत्या की घटना को लेकर लोगों में हडकंप मच गया। परिजन बाजार गए थे। वापस आने के बाद पता चला की बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद आननफानन में शव को घर में लाकर सीपीआर दिया गया ।

लेकिन लड़की की मौत हो चुकी थी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharsa Latest News Suicide

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।