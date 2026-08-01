Saharsa News: कोसी कालोनी: युवती ने की आत्महत्या
Saharsa News: सहरसा के कोसी कॉलोनी में एक युवती ने सरकारी क्वार्टर में आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। परिजन बाजार में थे और लौटने पर बेटी की मृत्यु की सूचना मिली। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।
Saharsa News: सहरसा। सदर थाना क्षेत्र के कोसी कालोनी स्थित सरकारी क्वार्टर में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस, डायल 112 पुलिस मौके पर जाकर छानबीन किया। पुलिस मामले में विभिन्न पहलुओं पर छानबीन कर रही है। सदर थानाध्यक्ष अजय कुमार पासवान ने बताया कि छानबीन की जा रही है। परिजनों द्वारा जो बताया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोसी कालोनी में आत्महत्या की घटना को लेकर लोगों में हडकंप मच गया। परिजन बाजार गए थे। वापस आने के बाद पता चला की बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद आननफानन में शव को घर में लाकर सीपीआर दिया गया ।
लेकिन लड़की की मौत हो चुकी थी।
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