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Saharsa News: बीए की छात्रा की आत्महत्या मामले की छानबीन जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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Saharsa News: सहरसा के कोसी कॉलोनी में 21 वर्षीय युवती ने शुक्रवार रात आत्महत्या कर ली। घटना के समय परिवार के सदस्य घर पर नहीं थे। युवती बीए पार्ट वन की छात्रा थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस परिवार के आवेदन का इंतजार कर रही है।

Saharsa News: बीए की छात्रा की आत्महत्या मामले की छानबीन जारी

Saharsa News: सहरसा, नगर संवाददाता। सदर थाना क्षेत्र के कोसी कॉलोनी स्थित सरकारी आवास में शुक्रवार की रात एक 21 वर्षीय युवती ने अपने घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर लिया। घटना के समय परिवार के सदस्य घर में मौजूद नहीं थे। मामले की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर जाकर छानबीन की। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस पीड़ित परिवार के आवेदन देने का इंतजार कर रही है। जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतका बीए पार्ट वन की छात्रा थी और उसके पिता जल संसाधन विभाग सुपौल में पदस्थापित थे। सिंचाई विभाग में क्लर्क हैं।

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इसलिए परिवार को सरकारी आवास मिला हुआ था। मृतका घर पर अगेली थी। दामाद और बेटी दिल्ली से लौट रहे थे इसलिए परिवार के सदस्य रिसीव करने सहरसा स्टेशन गए थे। इसी दौरान घर में अकेली मौजूद लड़की ने दुपट्टे का फंदा बना आत्महत्या कर लिया। परिवार के सदस्यों के दाह संस्कार में जाने से पुलिस को आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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