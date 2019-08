सलखुआ प्रखंड के कबीरा बिंदटोली से तीन बच्चे लापता

पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर चिरैया ओपी क्षेत्र के कबीरा बिंदटोली से तीन बच्चे गायब हो गए। घटना बीते शनिवार की दोपहर की है। परिजनों द्वारा पहले अपने हर रिश्तेदार, ननिहाल तक खोजबीन किया गया। हर जगह खोजबीन करने के बावजूद नहीं मिलने के बाद चिरैया ओपी आकर इसकी लपाता होने की सूचना दी गई।

Three children missing from Kabira Bindoli in Salkhua block

दिए आवेदन के अनुसार नंदू सिंह का पुत्र माणिकचंद कुमार (13), संस्कारी सिंह के पुत्र नीतीश कुमार (12) और अमरजीत सिंह के पुत्र राजीव कुमार (09) लापता हैं। परिजनों द्वारा बताया गया कि यह तीनों स्कूल से लौटने के बाद घर से खेलने की कहकर निकले थे। जिसके बाद नहीं लौटे। हालांकि इस संबंध में परिजनों द्वारा अभीतक किसी पर आरोप नहीं लगाया है।

उनका कहना है कि पहले अपने बच्चों को ढूंढने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। बच्चे मिलने के बाद ही किसी तरह के कानून का सहारा लेंगे। चिरैया ओपी अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि सूचना मिली है जिसकी खोजबीन की जायेगी।